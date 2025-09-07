بحضور نجوم المزيكا والفن.. جنات تحتفل بنجاح ألبومها "ألوم على مين"

القاهرة - محمد ابراهيم - احتفلت المطربة جنات مساء أمس بنجاح أحدث أعمالها الغنائية الذي يحمل اسم "ألوم على مين"، والذي طرحه ضمن موسم الصيف لعام 2025 وحرص علي دعمها زوجها المحامي محمد عثمان وبناتها جوليا وجنات وقاموا بغناء أغانيها وسط حالة من السعادة بين الحضور.

تفاصيل الاحتفالية

وقدمت الحفل المذيعة سلمي عادل وشهدت اﻻحتفالية حضور عدد كبير من نجوم المزيكا والإعلام، ومنهم محمد خالد مدير شركة انتو ميديا لتوزيع الديجتال، الموزع يوسف حسين، الملحن مدين، الشاعر محمود عليم، الشاعر ملاك عادل، الشاعر سيد حسن، الملحن بلال محمد، الموزع أحمد عادل، الفنان الحسن عادل، الملحن تيام علي الشاعر أدهم معتز، الملحن إسلام رفعت، والإعلامي ممدوح موسي.

وفي لفتة مميزة من جنات قامت بدعوة الفنانة نسرين طافش للصعود على المسرح لغناء أغنيتها "روقان"، كما دعت المطرب أحمد بتشان لغناء أغنيته الجديدة "بعد غيابه" والحسن عادل بغناء اغنيته كوتي كوتي مع بناتها.

آخر أعمال جنات

يذكر أن آخر أعمال جنات الجديد 2025، هو ألبومها "ألوم على مين" الذي يضم 9 أغانٍ متنوعة، ينتمي معظمها إلى المقسوم، وهي: "أشيك واحدة"، و"فات بكرة"، و"مبسوطين"، و"من الليلة"، و"ألوم على مين"، و"ماليش شبه"، و"صبري طال"، و"كاش كاش"، فضلًا عن أغنية "النص اللي يخص" والذى ﻻقى تفاعل كبير من قبل الجمهور.

وتعاونت جنات في الألبوم الجديد، مع نخبة من أبرز الشعراء، والملحنين والموزعين، منهم أدهم معتز، وسيد حسن، وعليم، وتيام علي، ومدين، ومحمود أنور، وإسلام رفعت، ويوسف حسين وغيرهم.