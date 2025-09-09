سلمى أبو ضيف.. 5 أعمال فنية تؤكد مكانتها بين نجمات جيلها

القاهرة - محمد ابراهيم -

تعيش الفنانة سلمى أبو ضيف حالة من النشاط الفني المكثف خلال الفترة الحالية، إذ تستعد للظهور في خمسة أعمال جديدة ما بين الدراما والسينما، لتصبح واحدة من أكثر نجمات جيلها حضورًا على الساحة. هذه الكثافة في الأعمال تعكس إصرارها على ترسيخ مكانتها كوجه بارز في المشهد الفني المصري والعربي.

منذ بدايتها، لفتت سلمى الأنظار بقدرتها على الدمج بين الموهبة والأناقة والذكاء في اختياراتها، حيث اختارت منذ خطواتها الأولى أن تسير بخطوات مدروسة، وهو ما جعلها في فترة قصيرة تحتل موقعًا مميزًا وسط نجمات جيلها، فهي لا تراهن فقط على جمالها أو حضورها، بل على الأداء الطبيعي والقدرة على تقديم شخصيات متعددة الأبعاد، وهو ما جعلها محل متابعة من الجمهور وصناع السينما والدراما على حد سواء.

أعمالها الدرامية الجديدة:



• “بينج كلي”: مسلسل من 15 حلقة يجمعها بالفنان دياب، من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج نادين خان، ويُتوقع أن يكون من الأعمال اللافتة خلال الفترة المقبلة.

• مسلسل رمضان 2026: مشروع جديد من إنتاج المتحدة وإخراج عمرو موسى، ما يعكس الثقة الكبيرة في إمكانياتها، خاصة مع دخولها سباق الموسم الرمضاني الذي يعد الأهم والأكثر مشاهدة في العام.

على صعيد السينما:



• “إيجي بست”: فيلم مثير للجدل مستوحى من قصة حقيقية عن مؤسسي الموقع الشهير، ويشاركها البطولة أحمد مالك ومروان بابلو في أولى تجاربه التمثيلية، ومن المتوقع أن يثير العمل نقاشات واسعة عند عرضه.



• “إذما”: مأخوذ عن رواية محمد صادق، ويعيدها للتعاون مع أحمد داود بعد نجاحهما المشترك في مسلسل “زينهم”. الفيلم يمثل نقلة لصادق نفسه الذي يخوض أولى تجاربه الإخراجية، ما يضفي على المشروع طابعًا خاصًا.



• “هيبتا – المناظرة الأخيرة”: الجزء الثاني من الفيلم الشهير الذي حقق نجاحًا مدويًا عام 2016. وقد انتهى تصويره بالفعل بمشاركة نجوم كبار مثل منة شلبي وكريم فهمي، ومن المتوقع أن يلقى نفس الصدى الكبير الذي حظي به الجزء الأول.

بهذا التنوع الواضح بين دراما اجتماعية معاصرة وأعمال مأخوذة عن روايات وأخرى مستوحاة من وقائع حقيقية، تؤكد سلمى أبو ضيف أنها لا تبحث فقط عن التواجد الكمي، بل عن بصمة نوعية تجعلها دائمًا في دائرة الضوء.

ويجمع النقاد على أن سلمى أصبحت نموذجًا للفنانة العصرية، التي تعرف كيف تختار أدوارها وتطور نفسها، لتنتقل من مرحلة “الاكتشاف الجديد” إلى صفوف النجمات اللاتي ينتظر الجمهور أعمالهن بشغف. ومع الأعمال الخمسة المنتظرة، يبدو أن 2025 – 2026 سيكونان عامين حاسمين في مسيرتها نحو النجومية الأوسع.