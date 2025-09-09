لهذا السبب.. رنا رئيس تتصدر تريند "جوجل"

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم الفنانة رنا رئيس تريند محرك البحث الشهير "جوجل" ومواقع التواصل الاجتماعي، بأكثر من ألفي عملية بحث، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما طمأنت أسرتها جمهورها والتأكيد على استقرار حالتها الصحية، وذلك بعد تعرضها لوعكة صحية، نتيجة إجهاضها في مولودها الأول.

رنا رئيس

الحالة الصحية لـ رنا رئيس



سبق، وكشفت خبيرة التجميل زينب حسن والدة الفنانة رنا رئيس، آخر تطورات الحالة الصحية لابنتها، مؤكدة على استقرار وضعها الصحي منذ خروجها أمس من غرفة العمليات، مضيفة أنهم في انتظار قرار الأطباء بخصوص موعد خروجها من المستشفى، بعد الاطمئنان الكامل على وضعها الصحي.



أحدث أعمال رنا رئيس



ومن ناحية أخرى، تواصل رنا رئيس تصوير فيلم سفاح التجمع، بطولة الفنان أحمد الفيشاوي، والذي يتناول قضية السفاح التي شغلت الرأي العام خلال العام الماضي، ويشارك في بطولة الفيلم عدد من النجوم أبرزهم صابرين، انتصار، مريم الجندي، سينتيا خليفة، آية سليم، لينا صوفيا، والطفلة تمارا حجاج، وهو تأليف وإخراج محمد صلاح العزب وإنتاج أحمد السبكي.

آخر أعمال رنا رئيس



بينما كان آخر أعمال رنا رئيس هو مسلسل سيد الناس، الذي عرض رمضان الماضي ومن بطولة عمرو سعد، أحمد زاهر، أحمد رزق، ريم مصطفى، بشري، إلهام شاهين، إنجي المقدم، خالد الصاوي، نشوى مصطفى، أحمد فهيم، رنا رئيس، ملك زاهر، منة فضالي، محمود قابيل، طارق النهري، جوري بكر، ياسين السقا، يوسف رأفت، إسماعيل فرغلي.