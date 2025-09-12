فيلم "مين يصدق" يتصدر التريند بعد عرضه حصريًا على منصة شاهد

القاهرة - محمد ابراهيم -

تصدّر فيلم مين يصدق محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي، عقب إعلان منصة "شاهد" الرقمية عن بدء عرضه حصريًا ضمن جدول أعمالها لشهر سبتمبر 2025 العمل الذي حقق نجاحًا لافتًا خلال رحلته في دور العرض السينمائية يعود اليوم عبر أكبر منصة بث في المنطقة، ليتيح لعشاق السينما فرصة مشاهدته في أي وقت ومكان.

أحداث فيلم مين يصدق

تدور أحداث الفيلم في إطار درامي مشوّق يجمع بين الرومانسية والإثارة النفسية، حيث يطرح تساؤلات عميقة حول الحب والخيانة والطموح وصراع القيم القصة تحكي رحلة فتاة شابة تعاني من الإهمال الأسري والفراغ العاطفي، فتقع في حب شاب يُدعى "باسم"، يؤدي دوره الفنان يوسف عمر، الذي يمنحها الأمان والحب قبل أن تنكشف حقيقته المعقدة ويجرّها إلى عالم من الخداع والاحتيال، لتجد نفسها أمام صراع صعب بين قلبها وعقلها.

ويشارك في البطولة النجمة الصاعدة چيدا منصور، التي جسدت معاناة البطلة بواقعية لافتة، إلى جانب النجم الكبير شريف منير الذي أضفى ثِقلًا دراميًا على العمل بخبرته وحضوره. الأداء التمثيلي جاء متوازنًا بين الواقعية والتكثيف الدرامي، ما جعل الفيلم يحظى بإشادة نقدية واسعة أثناء مشاركته في عدد من المهرجانات السينمائية.

العمل من إخراج زينة عبد الباقي، التي أثبتت موهبتها برؤية إخراجية عصرية جمعت بين الحس الإنساني والتشويق البصري، وشاركت أيضًا في كتابة السيناريو إلى جانب مصطفى خالد بهجت هذا التعاون أسفر عن حبكة قوية تعكس قدرة جيل جديد من صناع السينما على المنافسة محليًا وعربيًا.

ومع عرضه على "شاهد"، يتوقع أن يحقق الفيلم نسب مشاهدة مرتفعة، خاصة مع تزايد الإقبال على المنصات الرقمية التي أصبحت نافذة أساسية لنشر الأعمال الفنية المميزة. وبفضل قصته المشوقة وأداء أبطاله ورؤية مخرجته، يرسخ فيلم مين يصدق مكانته كواحد من أبرز الأعمال السينمائية التي صنعت جدلًا ونجاحًا في الموسم الحالي.

