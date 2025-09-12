بعد تألقه أمام هاني عادل.. إشادات واسعة بأداء شريف حليم حفيد مفيد فوزي

القاهرة - محمد ابراهيم - تألق الفنان شريف حليم في أحدث أعماله الدرامية الذي يحمل اسم "أزمة ثقة"، وهو من بطولة نجلاء بدر ومنة فضالي وهاني عادل.

وحاز شريف حليم على إشادات واسعة على أداءه من قبل الجمهور والنقاد، وخاصًة بعد مشهده أمام هاني عادل.

قصة مسلسل "أزمة ثقة"

وتدور أحداث مسلسل "أزمة ثقة" في أجواء من الغموض والإثارة، حيث تبدأ القصة بجريمة قتل تقلب حياة الأبطال رأسا على عقب، لتضعهم في مواجهة مباشرة مع ماض مليء بالصراعات، خصوصا تلك المرتبطة بالمال والإرث والخلافات بين الأشقاء، ويجد أفراد العائلة أنفسهم أمام اختبار حقيقي لقوة الروابط التي تجمعهم، في ظل حالة من الشك وانعدام الثقة التي تهدد بتفككهم.

أبطال مسلسل "أزمة ثقة"

مسلسل "أزمة ثقة" ينتمى لنوعية أعمال الـ 15 حلقة، وهو من بطولة نجلاء بدر، هاني عادل، منة فضالي، ملك أحمد زاهر، هاجر الشرنوبي، تامر فرج، إيهاب فهمي، محمد العمروسي، عبير منير وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف أحمد صبحي، وإخراج وائل فهمي عبد الحميد.

مواعيد مسلسل "أزمة ثقة"

يعرض مسلسل أزمة ثقة على قناة ON العامة من الأحد للخميس الساعة 7.30 مساء، ويعاد الساعة 2 صباحا والساعة 11 صباحا، كما يعرض على قناة ON Drama الساعة 10 مساء، ويعاد الساعة 6 صباحا والساعة 4.30 عصرا، بالإضافة إلى منصة watch it الساعة 7.30 مساء.