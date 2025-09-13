اليوم.. عزاء الراحل عمرو ستين في مسجد الشرطة بالشيخ زايد

القاهرة - محمد ابراهيم - يقام اليوم السبت عزاء المطرب عمرو ستين خطيب مريم ابنة الراحل عامر منيب في مسجد الشرطة بالشيخ زايد بعد صلاة المغرب.

وفاة عمرو ستين

وخيم الحزن على الوسط الفني والجمهور معًا بعد رحيل المطرب عمرو ستين، وكانت نور عامر منيب، ابنة الفنان الراحل عامر منيب، أول من أعلن الخبر عبر منشور مؤثر على حسابها الشخصي بموقع "فيسبوك"، ناعية خطيب شقيقتها مريم عامر منيب بعبارة مليئة بالأسى: "إنا لله وإنا إليه راجعون، خطيب أختي مريم، عمرو ستين، في ذمة الله".

نبذة عن عمرو ستين

يذكر أن عمرو ستين قد دخل عالم الغناء عام 2012 بإصدار ألبومه الوحيد "مسافر" الذي ضم عشر أغنيات تعاون فيها مع أبرز الشعراء والملحنين مثل أحمد حسني، أمير طعيمة، محمد عاطف، وتامر علي، بينما تولى الموزع الموسيقي تميم مسؤولية التوزيع الكامل للألبوم. وقد لفت الأنظار حينها بلقب "ستين"، الذي لم يكن اسمًا فنيًا كما اعتقد البعض، بل هو لقب عائلته الحقيقي، كما صرح بنفسه في لقاءات سابقة.