عودة "راجل وست ستات"؟.. أشرف عبد الباقي يكشف التفاصيل

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف الفنان أشرف عبد الباقي، عن إمكانية تقديم جزء جديد من مسلسله الكوميدي راجل وست ستات، مشيرًا أن منتج العمل بالفعل عرض عليه ولكن الأمر محل الدراسة حاليًا، وذلك خلال ندوته بمعرض بغداد الدولي للكتاب.

تصريحات أشرف عبد الباقي



وقال أشرف عبد الباقي خلال تصريحات تلفزيونية له: "من يومين المنتج عرض عليا نعمل حلقات جديدة، لسه بنفكر لأن بعد وفاة مها أبو عوف، مش عارفين لو عملنا حلقات جديدة هيبقى نفس النتيجة ولا أقل، ومنة عرفة اللي كبرت هتبقى مثلًا اتجوزت وخلفت، بندرس حاليًا لو تنفع أكيد هنعملها".

و عن إمكانية نقل تجربة مسرح مصر، إلى العراق، فعلق أشرف عبد الباقي: "كل بلد ليه عاداته، ولو قولنا العراق على سبيل المثال لازم نقدم عمل عراقي خالص بأهل البلد والشباب اللي ناجحين على السوشيال ميديا يطلعوا على خشبة المسرح يبقى عندهم ثبات ويقدموا الفن العراقي".



وتابع أشرف: "تخيلوا أن كلنا ممثلين؟، الطفل بيمثل أنه بيعيط علشان أمه تشيله، وبيمثل أنه عيان علشان ميروحش المدرسة، وبعدين يكبر ويمثل أنه اتأخر علشان الزحمة ويمثل إنه غلبان علشان مديره يديله علاوة، شوف بنمثل من إمتى، كل إنسان جواه موهبة التمثيل".