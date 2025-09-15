أوين كوبر يدخل تاريخ جوائز الإيمي.. ورسائل سياسية تتصدر أجواء الحفل

القاهرة - محمد ابراهيم -

شهدت الدورة الـ77 من حفل جوائز الإيمي 2025 لحظات استثنائية جمعت بين الإنجاز الفني والمواقف الإنسانية. فقد حقق الممثل الشاب أوين كوبر، البالغ من العمر 15 عامًا، إنجازًا تاريخيًا بعد تتويجه بجائزة أفضل ممثل مساعد في مسلسل محدود أو فيلم عن أدائه المميز في مسلسل Adolescence، ليصبح بذلك أصغر فنان يحصد هذه الجائزة في تاريخ الإيمي.

الحفل لم يقتصر على الإنجازات الفنية فقط، بل حمل أيضًا رسائل سياسية لافتة. حيث فازت النجمة هانا إينبيندر بجائزة أفضل ممثلة مساعدة في مسلسل كوميدي عن دورها في مسلسل Hacks، واستغلت كلمتها على المسرح لتوجيه رسالة دعم قوية، إذ هتفت: "فلسطين حرة" قبل أن تغادر تحت تصفيق حار من الحضور.

كما خطف النجم الإسباني خافيير بارديم الأنظار على السجادة الحمراء بارتدائه الكوفية الفلسطينية، مؤكدًا موقفه الداعم للقضية.

وفي تصريحات لصحيفة هوليوود ريبورتر، وصف ما يحدث في غزة بأنه "إبادة جماعية"، مستشهدًا بتقرير صادر عن الرابطة الدولية لخبراء الإبادة الجماعية (IAGS)، ودعا إلى فرض عقوبات دبلوماسية وتجارية على إسرائيل لوقف الانتهاكات، مؤكدًا مجددًا: "فلسطين حرة".

بهذا، جمعت ليلة الإيمي بين فرحة الإنجاز الفني ورسائل إنسانية قوية، لتبقى دورة 2025 علامة فارقة في تاريخ الحدث العالمي.