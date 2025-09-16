أشرف عبدالباقي يعلق على تكريمه عن دوره في مسلسل "قلبي ومفتاحه".. فماذا قال؟

القاهرة - محمد ابراهيم - أعرب الفنان أشرف عبدالباقي عن سعادته الشديدة بتكريمه في مهرجان همسة الدولي للآداب والفنون عن دوره في المسلسل الرمضاني الناجح "قلبي ومفتاحه"، الذي تم عرضه ضمن الموسم الرمضاني الماضي 2025.

ونشر "عبدالباقي" صورة له من التكريم، وعلق عليها قائلًا:" بشكر مهرجان همسة الدولي للآداب والفنون على تكريمه ليا عن دور شناوي من مسلسل قلبي ومفتاحه".

قصة مسلسل "قلبي ومفتاحه"



تدور أحداث "قلبي ومفتاحه" حول شخصية امرأة مطلقة تسعى للعودة إلى زوجها السابق، ما يضعها في موقف البحث عن محلل شرعي، ويظهر في هذا السياق الفنان دياب.



أبطال مسلسل "قلبي ومفتاحه"



المسلسل من تأليف وإخراج تامر محسن، وشارك في بطولته نخبة من الفنانين، من بينهم أشرف عبد الباقي، دياب، محمود عزب، عايدة رياض، أحمد خالد صالح، سماء إبراهيم، وسارة عبد الرحمن، إلى جانب عدد آخر من الممثلين.