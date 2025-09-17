رانيا فريد شوقي تستعيد ذكريات والدها مع فؤاد المهندس: "أيقونة البهجة والكوميديا الراقية"

القاهرة - محمد ابراهيم -

أحيت الفنانة رانيا فريد شوقي ذكرى الفنان الكبير فؤاد المهندس، وشاركت جمهورها عبر "فيسبوك" مجموعة من الذكريات التي جمعت بينه وبين والدها الفنان الراحل فريد شوقي، مؤكدة أن علاقة صداقة قوية جمعت بينهما استمرت لسنوات طويلة.

وأوضحت أن المهندس كان دائمًا أول من يزور والدها للاطمئنان عليه وقت مرضه، وأن حضوره كان كفيلًا بتغيير أجواء البيت بضحكته ووجهه البشوش.

كما تطرقت لذكرياتها مع شقيقه سامي المهندس، وحكايات تجمع العائلتين في شاليهات المعمورة، مؤكدة أن الشبه الكبير بينهما جعلها وأختها يظنان أنهما توأم.

رانيا لم تنسَ أيضًا مواقفها الطفولية مع "الأستاذ"، مثل حضورهما لمسرحية "سك على بناتك" حين فاجأها على خشبة المسرح بنداء باسمها واسم شقيقتها وسط الجمهور، الأمر الذي جعل تلك اللحظة من أمتع ذكريات طفولتها.

وأضافت أن فوازير "عم فؤاد" وبرنامجه الشهير "كلمتين وبس" شكلا جزءًا أصيلًا من طفولتها وصباح أسرتها، مؤكدة أن أعماله الفنية ما زالت حية في وجدان الملايين، وأنه كان مدرسة متكاملة في الالتزام والإبداع.

واختتمت رانيا حديثها بالإشارة إلى مسلسل "روبابيكيا" الذي كتبه والدها قبل رحيله، ليتولى بطولته فؤاد المهندس بعد وفاته، حبًا وتقديرًا لصديقه الكبير، مؤكدة أن تلك الذكريات ستبقى محفورة في القلب مع أيقونة الكوميديا الراقية وأحد أهم رموز الفن المصري.

