نداء شرارة تفاجئ جمهورها بأغنية جديدة بعنوان "آسف لمين" بتوقيع الشاعر محمود كلازا

القاهرة - محمد ابراهيم -

أعلنت النجمة الأردنية نداء شرارة عن استعدادها لطرح أغنيتها الجديدة التي تحمل عنوان "آسف لمين"، وذلك في تعاون مميز يجمعها مع الشاعر محمود كلازا، الذي كتب كلمات العمل، ليضع لمساته الخاصة على تجربة غنائية جديدة من المتوقع أن تترك أثرًا كبيرًا لدى الجمهور.

الأغنية، التي تم الترويج لها عبر حسابات التواصل الاجتماعي الخاصة بالفنانة، تجمع بين كلمات محمود كلازا ولحن كريم نيازي، في حين تولى التوزيع الموسيقي إسلام شوقي، أما عملية التسجيل فقد تمت على يد ماهر صلاح، وهو ما يعكس تكامل فريق العمل الذي اجتمع ليقدم أغنية تحمل مزيجًا من الإحساس والكلمة الراقية.

وتُعد نداء شرارة من الأصوات التي استطاعت أن تحجز لنفسها مكانة مميزة في عالم الغناء العربي بفضل خامتها الصوتية الفريدة واختياراتها الفنية المختلفة. ومن خلال "آسف لمين"، تؤكد شرارة مرة أخرى على رغبتها في تقديم أعمال تلامس مشاعر المستمعين وتعكس قصصًا واقعية بأسلوب موسيقي عصري.

الشاعر محمود كلازا بدوره أعرب عن حماسه لهذا التعاون، وشارك جمهوره كلمات تشويقية عبر حساباته الرسمية، معلقًا: "قريبًا من كلماتي مع الفنانة نداء شرارة.. آسف لمين"، وهو ما زاد من حالة الترقب للأغنية التي يتوقع أن تحقق انتشارًا واسعًا مع طرحها رسميًا.

الجمهور من جهته تفاعل بقوة مع الإعلان، حيث انهالت التعليقات التي عبرت عن الشغف لسماع العمل الجديد، خاصة أن اسم نداء شرارة أصبح مرادفًا للأغاني ذات الطابع الإنساني والعاطفي العميق.

ومن المنتظر أن تُطرح الأغنية خلال الفترة القليلة المقبلة عبر المنصات الرقمية والقنوات الموسيقية، لتكون إضافة جديدة في مسيرة نداء شرارة الحافلة بالنجاحات، ولتؤكد مجددًا على قوة الكلمة حين تلتقي باللحن والصوت الصادق.