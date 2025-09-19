بعد كشفه أسرار الزعيم وأحمد زكي.. محمد الصاوي يتصدر تريند جوجل

القاهرة - محمد ابراهيم -

تصدر اسم الفنان محمد الصاوي محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي، بعد تصريحاته الأخيرة التي أدلى بها في لقائه مع الإعلامية ياسمين عز ببرنامج "كلام الناس"، والتي تحدث خلالها عن مواقف نادرة جمعته بكبار نجوم الفن، وعلى رأسهم الزعيم عادل إمام والنجم الراحل أحمد زكي.

وأثار الصاوي حالة من التفاعل الكبير بعدما روى قصة طريفة لعادل إمام مع سيدة بسيطة استوقفته عقب خروجه من المسرح، حيث طلبت منه مساعدة صغيرة، ليفاجئها بجملة تحمل ذكاءً ودعابة قائلًا: "روحي للصغير يقضيهالك"، موضحًا أن المعنى أبعد من مجرد الكلمات، إذ كان الزعيم يملك القدرة على المزج بين خفة الظل والرسالة العميقة.

كما كشف الصاوي عن عادة خاصة لعادل إمام معه، حيث كان يمنحه "عيدية" قدرها خمسون جنيها موقعة بتوقيعه، في موقف يعكس روح الدعابة التي يتمتع بها الزعيم، مؤكدًا أنه يشبه ذكاء العندليب عبد الحليم حافظ في التعامل مع الناس.

ولم يقتصر حديث الصاوي على عادل إمام، بل امتد إلى ذكرياته مع الراحل أحمد زكي، مؤكدًا أن الأخير كان قادرًا على كسر رهبة أي ممثل يقف أمامه، قائلًا: "قبل أول مشهد بينا في مسرحية الجميلة والوحشين، سألني تعرف تلعب كورة؟، ولعبنا كرة وطاولة كأننا أصدقاء قدام".

هذه التصريحات أعادت محمد الصاوي إلى دائرة الضوء، ودفعته لتصدر التريند، حيث اعتبره الجمهور واحدًا من الفنانين الذين يحملون ذاكرة ثرية مليئة بالكواليس الإنسانية والفنية مع عمالقة الفن المصري.