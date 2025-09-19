أفتتاح معرض «وجود» الفني بالأحساء بمشاركة أكثر من 80 فنانًا تشكيليًا

القاهرة - محمد ابراهيم - افتتحت الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بالأحساء مساء الأربعاء الموافق 17 سبتمبر 2025م، المعرض الفني الجماعي “وجود”، وذلك في مقر الجمعية بمبنى المكتبة العامة – قاعة محمد الصندل للفنون البصرية، بحضور نخبة من أكثر من 80 فنانًا وفنانة تشكيلية من داخل الأحساء وخارجها، إلى جانب عدد من الشخصيات الثقافية والفنية البارزة.

ويستمر المعرض لمدة عشرة أيام متتالية، مقدمًا للجمهور تجارب بصرية متنوعة تعكس ثراء المشهد الفني السعودي.

إشادة العميدة بالتنوع وروح الإبداع

أشادت الدكتورة مها بنت أمين خياط عميدة كلية التصاميم والفنون بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بالرياض بما شاهدته من أعمال فنية، حيث قالت إن الأعمال التي جرى عرضها تحمل تنوعًا واضحًا وروحًا أصيلة تنبض بالجمال والإنسانية، مؤكدة أن الفن الحقيقي قادر على ملامسة وجدان المتلقي وإبراز طيبة هذا المجال العريق.

وأضافت أن منصة «وجود» جاءت لتكون مساحة جامعة للفنانين والفنانات داخل المملكة وخارجها، وُجهت خصيصًا لتقريب الفن من الجمهور وإتاحة الفرصة أمام مختلف الفئات للتفاعل مع الأعمال المعروضة وفهم رسائلها العميقة.

وأشارت إلى أن المنصة لم تقتصر على العرض فحسب، بل وفرت أيضًا مساحات خاصة لتلبية طلبات محددة لعشاق الفنون، مؤكدة أن العمل جارٍ على تطويرها تقنيًا بما يتيح تجربة أكثر شمولية وتفاعلًا.

وبيّنت أن الهدف من هذه الخطوة هو تعزيز ثقافة الفن وجعل عملية اقتنائه أكثر سهولة ويسرًا، سواء تعلق الأمر بلوحات فنية أصيلة أو صور فوتوغرافية أو مطبوعات، مع إتاحة الفرصة أمام الجمهور لاكتشاف أعمال جديدة باستمرار. كما لفتت إلى أن المنصة ستفتح آفاقًا للفنانين لتقديم تجاربهم المتنوعة، بما في ذلك الفنون المعاصرة وأشكال التعبير المختلفة التي تعكس ثراء المشهد الثقافي السعودي وتطوره.

وخلال زيارتها إلى المعرض أعربت عن إعجابها الشديد بما شاهدته من تنوع في الإبداع وثراء في التفاصيل، مؤكدة أن كل زيارة تكشف عن جماليات جديدة تستحق التقدير وتبرز الكرم الفني والثقافي الذي تتميز به المنطقة.

وأضافت أن وجود هذا الزخم من الأعمال دليل على أن المملكة ماضية في تعزيز مكانة الفن كركيزة ثقافية واجتماعية مهمة، وأن هذه الجهود ستسهم في فتح أبواب جديدة للحوار الجمالي والإبداعي بما يرسخ الوعي بقيمة الفن كجسر للتواصل والتعبير الإنساني العميق.

منصة وجود لإبراز الإبداع الفني السعودي

من جانبه أوضح محمد علامه المدير التنفيذي لمنصة وجود أن الفعالية تمثل فرصة مميزة للتعريف بالمنصة ودورها في خدمة الفنانين السعوديين والتسويق لإبداعاتهم عالميًا، حيث قال إن الهدف من هذا المعرض هو إبراز قيمة الفن السعودي وتوفير أداة رقمية حديثة للفنانين تساعدهم على الوصول إلى جماهير أوسع محليًا وعالميًا.

وأشار علامه إلى أن الحدث تضمن أيضًا جلسة تصوير احترافية للأعمال الفنية بما يضمن تقديمها عبر المنصة الإلكترونية بطريقة تليق بمكانة الفن السعودي وتفتح لها أبواب التسويق العالمي.

كلمة الرئيس التنفيذي لمنصة وجود

كما شهد حفل الافتتاح حضور خالد بامحمد الرئيس التنفيذي لمنصة وجود الذي أكد في كلمته على أهمية التعاون بين الفعاليات الفنية والمؤسسات الثقافية في تعزيز الحراك الفني بالمملكة.

وقال إن الشراكة بين الفعاليات الفنية والمؤسسات الثقافية تمثل رافدًا مهمًا لدعم مكانة الفنانين السعوديين على المستويين المحلي والعالمي.

دعم مستمر من الجمعية

ويأتي معرض وجود في إطار حرص الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بالأحساء على تقديم مساحات إبداعية تحتضن الفنانين الشباب والمحترفين وتمكّنهم من إبراز تجاربهم للجمهور بما يعزز من حضور الفنون البصرية ويثري الساحة الثقافية والفنية في المملكة.