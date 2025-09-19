إنجي هشام تعود بالموسم الثاني من "أوضة ضلمة"

القاهرة - محمد ابراهيم - تستعد الإعلامية إنجي هشام للظهور مجددًا، من خلال الموسم الثاني من برنامجها الحواري "أوضة ضلمة"، الذي نجح في موسمه الأول في أن يلفت الأنظار بطرحه الجريء للقضايا الاجتماعية والإنسانية، إلى جانب استضافته لعدد من الشخصيات المؤثرة من مجالات متعددة.

الموسم الثاني من برنامج "أوضة ضلمة"

وأكدت إنجي هشام أن الموسم الثاني سيشهد تطورًا كبيرًا سواء في نوعية الضيوف أو طبيعة الموضوعات، مشيرًة إلى أن فريق العمل يسعى إلى تقديم محتوى أكثر ثراء يعكس تنوع المجتمع المصري والعربي.

وأضافت أن "أوضة ضلمة" سيستمر في المزج بين النقاشات الاجتماعية واستضافة نجوم في مجالات الفن والرياضة والأدب وغيرهم، مما يمنحه زخمًا خاصًا ويجعل كل حلقة تجربة مختلفة.

إنجي هشام تضع اللمسات الاخيرة من “أوضة ضلمة”



وتابعت: "نقوم حاليًا بوضع اللمسات الأخيرة ليتم عرضه خلال الشهور القليلة المقبلة قبل نهاية العام"، موضحًة أن البرنامج سيحمل طابعًا مبهجًا، ويتناول موضوعات إنسانية قريبة من الناس، في محاولة لتقديم محتوى يوازن بين المتعة والفائدة.

نجاح الموسم الأول من "أوضة ضلمة"



الجدير بالذكر أن الموسم الأول من "أوضة ضلمة" حقق نجاحًا كبيرًا منذ عرض الموسم الأول، حيث لاقى تفاعلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، ونال إشادة النقاد والجمهور بفضل جرأته في الطرح وتنوع ضيوفه، مما شكل حافزًا قويًا لإطلاق موسم ثانٍ أكثر تميزًا.

نبذة عن برنامج “أوضة ضلمة”

ويعتمد البرنامج على تقديم حلقات متنوعة تجمع بين مناقشة قضايا تهم المجتمع وإتاحة الفرصة لضيوف للحديث عن تجاربهم الخاصة، ففي الموسم الأول، استضاف البرنامج فنانين بارزين ناقشوا بصدق قضاياهم وتجاربهم الحياتية، وهو ما منح البرنامج طابعًا مختلفًا يجمع بين العمق والتشويق.