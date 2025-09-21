في أحدث ظهور.. ملك أحمد زاهر تشارك صورا من حفل تخرجها

القاهرة - محمد ابراهيم - شاركت الفنانة الشابة ملك أحمد زاهر متابعيها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام صورًا من حفل تخرجها، حيث ظهرت بإطلالة مميزة خطفت الأنظار.

وتألقت ملك بفستان طويل باللون الأحمر الداكن، ارتدت فوقه روب التخرج، لتضفي لمسة رسمية أنيقة على إطلالتها، وهو ما نال إعجاب جمهورها.

واعتمدت ملك على مكياج هادئ بألوان طبيعية أبرز جمالها، مع ترك شعرها الطويل منسدلًا بطريقة كيرلي أنيقة تناسبت مع أجواء الحفل.

وكان اخر اعمال ملك أحمد زاهر هو مسلسل سيد الناس، وضم نخبة من نجوم ونجمات الفن على رأسهم عمرو سعد، أحمد زاهر، أحمد رزق، ريم مصطفى، بشري، إلهام شاهين، إنجي المقدم، خالد الصاوي، نشوى مصطفى، أحمد فهيم، رنا رئيس، ملك زاهر، منة فضالي.

وايضا عرض مؤخر لـ ملك أحمد زاهر مسلسل أزمة ثقة ينتمى لنوعية أعمال الـ 15 حلقة وتم الانتهاء من تصويره العام الماضى.

مسلسل أزمة ثقة من بطولة بطولة نجلاء بدر، هانى عادل، منة فضالى، ملك أحمد زاهر، هاجر الشرنوبى، تامر فرج، وإيهاب فهمى، محمد العمروسى، عبير منير وعدد آخر من الفنانين والعمل من تأليف أحمد صبحى وإخراج وائل فهمى عبد الحميد.

وتدور أحداث مسلسل أزمة ثقة في أجواء من الغموض والإثارة، حيث تبدأ القصة بجريمة قتل تقلب حياة الأبطال رأسًا على عقب، لتضعهم في مواجهة مباشرة مع ماضٍ مليء بالصراعات العائلية، خصوصًا تلك المرتبطة بالمال والإرث والخلافات بين الأشقاء.