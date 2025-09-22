نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر The Conjuring: Last Rites يثير الرعب ويكتسح شباك التذاكر بإيرادات تقترب من 373 مليون دولار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



يواصل فيلم الرعب العالمي The Conjuring: Last Rites فرض سطوته على شباك التذاكر منذ طرحه يوم 5 سبتمبر الجاري، ليؤكد مكانته كأحد أبرز الأعمال السينمائية التي تجمع بين الرعب والإثارة في إطار درامي مشوّق فقد بلغت إيرادات الفيلم حتى الآن 372 مليونًا و927 ألف دولار، بواقع 141 مليونًا و927 ألف دولار من السوق الأمريكي، و231 مليون دولار من شباك التذاكر العالمي، ليحجز مكانه ضمن قائمة أنجح أفلام الرعب في السنوات الأخيرة.

ويقدَّم الفيلم بمدة تصل إلى ساعتين و15 دقيقة من إنتاج شركة Warner Bros، ليأخذ جمهوره في رحلة مرعبة تستند إلى أحداث مثيرة مستوحاة من ملفات حقيقية في عالم الظواهر الخارقة. وتدور القصة حول المحققَين إد ولورين وارن، اللذين يجدان نفسيهما في مواجهة أعنف قضية واجهاها على الإطلاق، بعد انتقال عائلة سمورل إلى منزل جديد لطالما اعتبروه حلم حياتهم، لكن سرعان ما ينقلب الحلم إلى كابوس مظلم بعدما بدأت علامات غزو شيطاني مخيف تتجلى في جدران وأركان البيت.

العمل لا يكتفي فقط بالرعب التقليدي، بل يغوص في أعماق النفس البشرية، مقدّمًا حالة من التوتر النفسي والدرامي التي تبقي المشاهدين على أعصابهم حتى اللحظة الأخيرة. ومع الإخراج المتقن والأجواء المظلمة المليئة بالتفاصيل البصرية والصوتية الموحية، استطاع الفيلم أن يحصد إشادة نقدية وجماهيرية جعلته محط حديث عشاق السينما العالمية.

ويشارك في بطولة الفيلم نخبة من الأسماء البارزة في هوليوود، يتقدمهم الثنائي المحبوب فيرا فارميغا وباتريك ويلسون، إلى جانب ميا توملينسون، بن هاردي، بو جادسدون، كيلا لورد كاسيدي، إليوت كوان، ريبيكا كالدر، جون بروذرتون، ماديسون لولور، أوريون سميث، وشانون كوك. وقد ساهم الأداء القوي لطاقم التمثيل في ترسيخ حالة الرعب والغموض التي يقدّمها الفيلم.