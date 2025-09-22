نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وتر حساس 2 يتصدر جوجل مع عرض موسمه الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

عاد المسلسل الاجتماعي الشهير وتر حساس بموسمه الثاني ليشعل الأجواء الدرامية منذ اللحظة الأولى لعرضه، حيث تصدر محركات بحث جوجل، مؤكدا أنه واحد من أبرز الأعمال التي تركت بصمة قوية لدى الجمهور منذ موسمه الأول.

الموسم الأول من وتر حساس حقق نجاحا كبيرا عند عرضه، إذ لامس مشاعر المشاهدين بقضاياه الإنسانية والاجتماعية وواقعيته التي عكست نبض المجتمع، فتصدر التريند لفترات طويلة وفتح نقاشات واسعة على السوشيال ميديا حول قضايا الأسرة والعلاقات الإنسانية المعقدة.

ومع هذا النجاح قرر صناع العمل إنتاج موسم ثانٍ يواصل نفس النهج ولكن بجرعة أكبر من التشويق والغموض وبحبكات أكثر إثارة وجرأة.

يشارك في بطولة العمل هذا الموسم نخبة من النجوم منهم محمد محمود عبدالعزيز وغادة عادل وكمال أبورية ورانيا منصور ونبيل عيسى وإلهام وجدي ومحمد علاء وإنجي المقدم وهيدي كرم وتميم عبده، والعمل من تأليف أمين جمال وإخراج وائل فرج.

ويعرض المسلسل على قناة ON في السابعة والنصف مساء مع إعادة على قناة ON Drama، كما يذاع حصريا على منصة يانجو بلاي قبل أو بالتزامن مع عرضه التلفزيوني ليصل إلى أكبر شريحة من المشاهدين في مصر والوطن العربي.

البرومو التشويقي الذي طرح مؤخرًا زاد من حماس الجمهور، حيث كشف صراعات إنسانية عميقة ومفاجآت درامية أبرزها شخصية فريدة القاضي التي تجسدها النجمة غادة عادل، والتي تواجه سرا عائليا يقلب حياتها تماما، ما جعل الجمهور يتوقع موسما مليئا بالأحداث المشوقة.

الجزء الأول من العمل كان قد شارك فيه أيضا عدد من النجوم مثل صبا مبارك ومحمد علي رزق وإنجي المقدم وهيدي كرم وغيرهم، لكن الجزء الثاني يأتي بتوليفة جديدة تمزج بين وجوه مألوفة وأخرى جديدة تضيف مزيدا من الحيوية والتجديد للعمل.

نجاح وتر حساس 2 في تصدر التريند منذ الساعات الأولى يبرهن على حجم الترقب الجماهيري ويؤكد أن الجمهور العربي ما زال متعطشا للأعمال الاجتماعية الواقعية التي تطرح قضايا معاصرة بأسلوب درامي شيق يجمع بين الترفيه والجدية.