نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أورتيجا يجمع نجوم الراب في "مين دول".. عمل ضخم يفتح موسم جديد من المفاجآت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يواصل أورتيجا خلال الفترة الحالية العمل بشكل مكثف على تحضيرات فنية متتالية، حيث يضع اللمسات الأخيرة على مجموعة من الأغنيات الجديدة التي من المقرر طرحها تباعًا خلال الأيام القليلة المقبلة. ويبدو أن أورتيجا اختار أن يبدأ الموسم بمفاجأة مدوية، إذ يستعد لإطلاق تراك استثنائي بعنوان "مين دول"، يجمع فيه نخبة من أهم الأصوات الصاعدة والراسخة في عالم الراب المصري.

التراك الجديد يضم مجموعة كبيرة من الأسماء المؤثرة على الساحة مثل فيفتي، مروان موسى، عفروتو، زياد ظاطا، فانكي، دقدق، شحته كاريكا، يانج زوكش، والذوكش، ليصبح بمثابة "ملتقى" فني يقدّم طاقة مختلفة تعكس تنوع مشهد الراب في مصر. واللافت أن كل فنان مشارك كتب كلماته الخاصة، ما يمنح التراك روحًا فردية داخل عمل جماعي، لتكون النتيجة مزيجًا من الأساليب الموسيقية والكلمات التي تعبّر عن شخصياتهم بشكل متفرد.

أما من الناحية الموسيقية، فقد تولى فانكي مسؤولية التوزيع، ليضع بصمته المميزة عبر إيقاعات معاصرة تتماشى مع الذوق الشبابي، وتضيف للتراك طابعًا عالميًا يمكن أن يلفت الأنظار خارج حدود مصر. وبذلك يجمع العمل بين قوة الكلمات، وتعدد الأصوات، وحرفية التوزيع، ليكون بمثابة تجربة موسيقية متكاملة ينتظرها الجمهور بفارغ الصبر.

هذا التعاون الضخم يعكس أيضًا تطور أورتيجا كفنان يعرف كيف يختار مشاريعه بدقة، وكيف يعيد صياغة حضوره على الساحة بطرق غير تقليدية. فهو لا يكتفي بطرح أغنية منفردة، بل يحرص على صناعة حدث موسيقي قادر على إشعال التريند بمجرد صدوره، وهو ما يجعل "مين دول" مرشحًا بقوة ليكون حديث السوشيال ميديا فور إطلاقه.

وبجانب هذا المشروع، يخطط أورتيجا لإطلاق أعمال أخرى تباعًا خلال الفترة المقبلة، ما يعني أن جمهوره سيكون على موعد مع سلسلة متواصلة من المفاجآت الموسيقية، تضمن له التواجد القوي والمستمر وسط المنافسة الشرسة التي يشهدها عالم الراب المصري.