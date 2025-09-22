نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بريق وسحر على السجادة الحمراء.. إطلالات النجوم تخطف الأضواء في مهرجان الموريكس دور 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

شهدت العاصمة اللبنانية بيروت ليلة استثنائية مع انطلاق حفل توزيع جوائز الموريكس دور 2025، حيث لم يقتصر الاهتمام على الجوائز والألقاب التي نالها الفنانون، بل امتد ليشمل إطلالاتهم التي أضفت على الأمسية أجواء من الفخامة والسحر، لتتحول السجادة الحمراء إلى منصة أزياء مصغّرة يتابعها الملايين عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

فقد تألقت النجمات العربيات بإطلالات متنوّعة جمعت بين الكلاسيكية والجرأة، حيث خطفت النجمة آمال ماهر الأنظار بفستان أنيق زاده حضورها على المسرح تألقًا، فيما بدت نبيلة عبيد في أبهى صورة وهي تتسلم تكريمها عن مجمل مسيرتها الفنية الطويلة. أما النجمة اللبنانية بسكال صقر، فاختارت إطلالة كلاسيكية راقية عكست تاريخها الفني الممتد لسنوات.

في المقابل، لفت النجوم الرجال الأنظار ببذلات رسمية حملت لمسات عصرية، حيث ظهر الفنان تامر عاشور بحضور أنيق وملفت خلال استلامه جائزة أفضل مطرب عربي، بينما بدا تيم حسن بكاريزما خاصة ارتبطت بتفوقه في دوره الأخير بمسلسل "تحت سابع أرض". كما برز ماجد المصري بإطلالة شبابية جذابة تناسبت مع حضوره الفني المتجدد، في حين أضفى رفيق علي أحمد لمسة كلاسيكية على ظهوره زادت من وقاره أمام الجمهور.

ولم يقتصر التميز على الفائزين فحسب، بل شارك العديد من النجوم في الحفل بإطلالات عكست تنوع الموضة العربية، حيث حضرت ريتا حايك، ورد الخال، وبيسان إسماعيل، بجانب الفنان محمد فضل شاكر وزوجته، ليضيفوا لمسة خاصة من الأناقة والاحتفاء.

السجادة الحمراء بدت أشبه بعرض أزياء عالمي، حيث التقطت عدسات الكاميرات أدق التفاصيل من تصاميم الفساتين والمجوهرات وتسريحات الشعر، وتناقل الجمهور صور النجوم بكثافة على منصات التواصل الاجتماعي، لتصبح حديث الليلة وتتصدر محركات البحث في العديد من الدول العربية.

وبينما توزعت الجوائز على كبار وصغار النجوم، أكدت إطلالاتهم أن المهرجانات الفنية ليست مجرد منصات للتكريم، بل هي أيضًا مساحة للعرض والتعبير عن الهوية، حيث يلتقي الفن بالأزياء في مزيج يرسخ صورة الفنان أمام جمهوره، ويجعل من الحفل حدثًا متكاملاً يجمع بين التكريم والإبهار.