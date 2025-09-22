نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وفاء عامر تتصدر تريند جوجل بعد كشف كواليس أزمتها وردها على الاتهامات الجريئة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تصدر اسم النجمة الكبيرة وفاء عامر قائمة تريند محرك البحث جوجل خلال الساعات الماضية، بعدما أحدثت تصريحاتها الأخيرة جدلًا واسعًا وتفاعلًا ضخمًا على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد ظهورها كضيفة على برنامج كلمة أخيرة الذي يقدمه الإعلامي أحمد سالم عبر قناة أون، حيث تحدثت عن كواليس أزمتها الأخيرة وما تعرضت له من شائعات وصلت لحد اتهامها في قضية تجارة الأعضاء.

وأوضحت وفاء عامر أنها دخلت منصة التيك توك ليس بغرض التسلية كما يعتقد البعض، وإنما من أجل جمع تبرعات لحالة إنسانية حرجة، مؤكدة أن العمل الخيري بالنسبة لها أهم من أي جدل أو انتقادات، وقالت إنها كثيرًا ما تسمع جملة إن التيك توك لا يتناسب مع قيمتها ومكانتها، لكنها لا تلتفت سوى لفعل الخير، مشيرة إلى أن القضاء المصري العادل هو السند الحقيقي الذي ينصفها ويرد على كل من ظلمها.

وكشفت وفاء عامر أنها زارت الراحل إبراهيم شيكا، ولاحظت أن منزله غير ملائم لظروفه الصحية، فقامت بشراء شقة له على نفقتها الخاصة، غير أن القدر لم يمهله ليستلمها، وأعلنت نيتها التبرع بها لشخص آخر محتاج. كما أوضحت أن شيكا لم يكن يمتلك سيارة وكان دائمًا يعتمد على مساعدة الآخرين في تنقلاته، مؤكدة أن هناك بعض الأشخاص حاولوا تضليل والدته بمعلومات مغلوطة وهو ما رفضته وواجهته.

ولم يقتصر حديث وفاء عامر على أزمتها الإنسانية فقط، بل استرجعت أيضًا لحظات روحانية مؤثرة، حيث قالت إنها أثناء أدائها العمرة كانت تطوف حول الكعبة وتدعو الله أن ينصرها ويرد على كل من ظلمها بالحق. هذه اللحظات الصادقة انعكست على تفاعل الجمهور معها، لتتصدر التريند سريعًا ويشارك متابعوها مقاطع من تصريحاتها بكثافة على منصات التواصل الاجتماعي.

أما على الصعيد الفني، فقد كان لوفاء عامر حضور قوي في الموسم الرمضاني الماضي، حيث شاركت في بطولة أكثر من عمل درامي ناجح، من بينها مسلسل ضل حيطة بطولة ياسمين صبري وتأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل، بالإضافة إلى الجزء الثاني من مسلسل جودر بطولة ياسر جلال، بجانب ظهورها المميز كضيفة شرف بشخصيتها الحقيقية في مسلسل 80 باكو مع النجمة هدى المفتي، وهو العمل الذي حمل توقيع المؤلفة غادة عبد العال والمخرجة كوثر يونس.

ولم يكن غريبًا أن يتصدر اسم وفاء عامر تريند جوجل، فهي واحدة من أكثر الفنانات حضورًا وتأثيرًا سواء في أعمالها الفنية أو في مواقفها الإنسانية، حيث تجمع بين الموهبة القوية والشخصية الصادقة التي تجعلها قريبة من جمهورها دائمًا، لتبقى مثالًا للفنانة التي تعرف كيف تكسب حب واحترام الجمهور مهما واجهت من صعاب أو أزمات.

