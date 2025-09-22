فن ومشاهير

دوللي شاهين تنتهي من تسجيل أغنية «ترند».. صور

القاهرة - محمد ابراهيم - انتهت المطربة اللبنانية دوللى شاهين، من تسجيل أغنيتها الجديدة «ترند»، وهو من كلمات الشاعر أحمد سليم وألحان محمد حزين، وتوزيع ركان، مستشار إعلامي عصام ميلاد نصرالله.

 

وتبدأ رحلة المونتاج تمهيدا لعرضه قريبًا والفيديو كليب تم تصويره بخاصية الـ ai فكرة دوللي شاهين.

أحدث أعمال الفنانة دوللي شاهين

 

يذكر أن أحدث أعمال الفنانة دوللي شاهين، أغنيات « ياللا يا غدار، واغنية روح زورن»بمناسبة أعياد الميلاد المجيدة، أنا الحاجة الحلوة»،  ست البنات»، «حوش الدلع»، «حكاية بن»، «حبيبتي يا أمي»، و«الملكة QUEEN»، التي طرحتها عبر قناتها الخاصة بموقع يوتيوب.

أغنية يالا يا غدّار 

 

تجمع يالا يا غدّار بين الأسلوب الغربي والروح الشرقية، مما جعلها تتميز ضمن الإصدارات الحديثة للنجمة، بالنظر إلى تجربتها الفنية، تأتي هذه الأغنية ضمن سلسلة من الأعمال التي قدمتها مؤخرًا.

 

