مع ترشح فيلمها عيد ميلاد سعيد للأوسكار.. مهرجان VS-FILM للأفلام القصيرة جدًا يكرم حنان مطاوع

القاهرة - محمد ابراهيم - يكرم مهرجان VS-FILM للأفلام القصيرة جدًا النجمة حنان مطاوع في حفل إفتتاح دورته الثانية يوم 2 نوفمبر المقبل بالعين السخنة، التكريم يأتي مواكبا لترشيح أحدث أفلام حنان مطاوع عيد ميلاد سعيد لتمثيل مصر في مسابقة الأوسكار.

تصريحات حنان مطاوع



أعربت حنان مطاوع عن تقديرها للمهرجان وسعادتها بالتكريم في مهرجان سينمائي نوعي خاص بالأفلام القصيرة جدًا، موضحة أنها مرتبطة بحالة عشق خاصة بالأفلام القصيرة وأنها بخلاف كونها ممثلة واحدة من جمهورها ومشاهديها.



وأشارت إلى أن الأفلام القصيرة جدًا رغم ما يبدو أنها صناعة سهلة لكنها صعبة جدًا في كتابتها وتنفيذها.

الدكتور أسامة أبونار



ومن جانبه أكد الدكتور أسامة أبونار رئيس المهرجان أن تكريم النجمة حنان مطاوع هو تكريم لكل موهبة صادقة قدمت عطاء فنيًا متميزًا في شتي المجالات من سينما وتليفزيون ومسرح وإذاعة، لافتًا إلى أنها حققت ثقة كبيرة مع الجمهور العربي من المحيط إلى الخليج وذكر أنها واحدة من أهم النجمات اللاتي قدمن تجارب في الأفلام القصيرة، من أفلام رسوم متحركة وأفلاما مستقلة إعتلت منصات الجوائز المحلية والدولية.

زياد باسمير



بدوره ثمن الأستاذ زياد باسمير المدير التنفيذي للمهرجان تكريم النجمة حنان مطاوع وقال: أنها قدمت تجارب سينمائية ناجحة على المستوي الفني والجماهيري، مشيرًا إلي فيلمها الجديد عيد ميلاد سعيد الذي حصل منذ أسابيع علي 3 جوائز مهمة من مهرجان ترايبيكا السينمائي الدولي.



وأوضح أن حنان واحدة من أهم نجمات الأفلام القصيرة كونها خاضت التجربة أكثر من مرة في أعمال مختلفة مابين روائية ورسوم متحركة، لافتًا إلى أنه من المقرر تنظيم ندوة تكريمية لها في اليوم الثاني للمهرجان تتحدث فيها عن مشوارها وأهم محطاتها الفنية.