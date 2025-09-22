نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم الحسيني يثير الجدل عبر إنستجرام.. لهذا السبب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أثار الفنان كريم الحسيني تفاعلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي بعد بث حلقة جديدة من برنامجه الكبسولة عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، حيث اختار هذه المرة موضوعًا حساسًا وشائكًا يمس حياة كل إنسان وهو موضوع الغيب.

وجاءت الحلقة تحت عنوان معبّر عن عمق الفكرة، إذ ركز الحسيني على العلاقة بين الإنسان وقدرته المحدودة على معرفة المستقبل، وما قد يترتب على ذلك من تساؤلات فلسفية وإنسانية.

في بداية الحلقة، تحدث كريم الحسيني بأسلوبه البسيط والعفوي قائلًا إن لو الإنسان علم الغيب لتقبل الواقع بشكل أكبر، موضحًا أن الكثير من الصدمات التي يعيشها البشر سببها الجهل بما سيحدث لهم مستقبلًا. وأشار إلى أن الغيب يظل من أسرار الحياة التي لا يعلمها سوى الله، وأن تقبّل ما نعيشه من لحظات سواء كانت سعادة أو ألم هو سر النجاة من القلق والحيرة.

ولفت الحسيني الأنظار بتصريح آخر مؤثر حين قال: أنا لو كل شخص عرف اللي يتقال وراه هيتصدم، في إشارة واضحة إلى أن البشر لا يستطيعون تحمّل معرفة كل الحقائق المخفية سواء عن المستقبل أو حتى عن آرائهم في بعضهم البعض. واعتبر أن رحمة الله بالإنسان تجلّت في حجب الغيب عنه، لأن العلم به ربما يحرمه من الاستمتاع باللحظة الحاضرة أو يثقل كاهله بما لا يطيق.

برنامج الكبسولة الذي يقدمه كريم الحسيني عبر السويشيال ميديا أثبت منذ انطلاقه أنه تجربة جديدة وفريدة، حيث يحرص على تناول قضايا إنسانية واجتماعية بلغة قريبة من الناس، وبأسلوب غير متكلّف يجذب المتابعين ويجعلهم جزءًا من الحوار. ومع كل حلقة، ينجح الحسيني في فتح نافذة جديدة للتفكير، ويترك أثرًا مختلفًا لدى جمهوره الذي ينتظر دائمًا موضوعات غير مألوفة تقرّبهم أكثر من أنفسهم ومن واقعهم.

بهذه الحلقة، رسّخ كريم الحسيني مكانته كمقدّم قادر على المزج بين الوعي والفن، وبين الحاضر والمستقبل، ليؤكد أن الكبسولة ليست مجرد برنامج عابر بل مساحة للتأمل والتغيير الإيجابي في طريقة نظر الإنسان إلى حياته وما يحيط به.

