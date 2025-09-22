نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كندة علوش تفوز بجائزة التميز عن اخواتي من الدير جيست في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تسلمت النجمة كندة علوش مساء أمس جائزة التميز والابداع عن مسلسلها الرمضاني اخواتي.

وكانت كندة قد دعمت الشعب الفلسطيني خلال الحفل حيث رفعت الشال الفلسطيني.

على صعيد أخر تتسلم كندة اليوم الاثنين جائزة من مهرجان الفضائيات العربية عن المسلسل نفسه.

كندة أوشكت على الانتهاء من تصوير مسلسلها الجديد ابن النصاية والذي تلعب بطولته ويشاركها العمل كل من ياسمينا العبد وحمزة دياب ومعتز هشام وحازم ايهاب وانتصار كثير من ضيوف الشرف وهو من تأليف عمرو ابو زيد وأحمد هاشم وإخراج أحمد عبد الوهاب وإنتاج سالي والي.