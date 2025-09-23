نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر علاء مرسي يحتفل بتخرج ابنته وسط أجواء من الفخر والفرحة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

احتفل الفنان علاء مرسي بتخرج ابنته الإعلامية والمخرجة فاطمة علاء مرسي، في أجواء مبهجة غمرتها مشاعر الفخر والسعادة، وذلك بحضور الأهل والأصدقاء وعدد من المقربين،ونشر مرسي عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام" صورة تجمعه بابنته خلال حفل التخرج، حيث ظهرت وهي ترتدي زي التخرج، فيما بدا الفنان في قمة سعادته وهو يحتضنها بفخر كبير.

وأرفق علاء مرسي الصورة برسالة مؤثرة عبر فيها عن مشاعره قائلًا: "المصحف كبرت وتخرجت فاطمة الزهراء علاء مرسي.. الإعلامية والمخرجة، اتخرجت خلاص وإن شاء الله ربنا يحفظك ويسعدك ويبارك فيكي وتحققي كل أحلامك يا بنتي حبيبتي.. بحبك يا أجمل بنوته ألف ألف ألف مبروك يا حبيبتي"، مضيفًا العديد من القلوب الحمراء التي عكست محبته الكبيرة لابنته.

وقد لاقت هذه اللحظة الإنسانية تفاعلًا واسعًا من الجمهور وزملاء الوسط الفني، الذين حرصوا على تهنئة الفنان بمناسبة نجاح ابنته، متمنين لها مستقبلًا مشرقًا مليئًا بالإنجازات، خاصة وأنها تخطو أولى خطواتها في مجال الإعلام والإخراج.

يُذكر أن علاء مرسي من الفنانين الذين يحرصون دائمًا على مشاركة لحظاتهم العائلية مع الجمهور، حيث يرى أن العائلة هي السند الحقيقي والدافع الأكبر للاستمرار في مسيرته الفنية. وجاء تخرج ابنته فاطمة ليشكل محطة فارقة في حياته كأب، حيث عبّر عن امتنانه وفخره بما وصلت إليه، معتبرًا ذلك أجمل هدية يمكن أن يحصل عليها.

وبهذا التخرج، تبدأ فاطمة علاء مرسي مرحلة جديدة من حياتها العملية، بعد سنوات من الجهد والدراسة، وسط دعم وتشجيع والدها الذي أكد أنه سيكون دائمًا سندًا لها في كل خطواتها القادمة.