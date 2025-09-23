نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر راغب علامة يروج لأحدث أعماله الغنائية "خايف من ايه" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - روج الفنان راغب علامة لأحدث أعماله الغنائية، التي تحمل اسم "خايف من إيه"، وذلك من خلال منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ونشر راغب علامة بوستر الأغنية، معلقًا عليها: "قريبًا".

أعمال راغب علامة

وفي شهر مايو 2024، طرح الفنان راغب علامة، أحدث أغانيه بعنوان “شو عامل فيي” تزامنا مع موسم الصيف.



كما طرح النجم راغب علامة مؤخرًا، أغنية بعنوان "التقيل تقيل" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والتي طرحها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات أحمد حسن راؤول، ألحان أحمد زعيم، وتوزيع أحمد عادل، إخراج فرح علامة، والكليب من إخراج زينة مكى.