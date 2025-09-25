الارشيف / فن ومشاهير

راندا عبد السلام تزور مستشفى بهية وتدعم المريضات

أحمد جودة - القاهرة - حرصت النجمة راندا عبد السلام علي زيارة مستشفى بهية المختصة بعلاج سرطان الثدي، وقالت في تصريحات صحفية أن المكان كامل متكامل وهناك توفير لكل مستلزمات المرضى، والمستشفى في المقام الأول مبنية على التبرعات، كما أن القائمين على المستشفى حريصين على توفير كل وسائل الراحة والترفيه للمرضى وتقديم كل سبل الدعم لتجنب محنة المرض.

تصريحات راندا عبد السلام 

 

وأكدت أن دعم المستشفى يأتي انطلاقًا من إيمان كل فرد بأن الصحة حق أصيل لكل مواطن، وأن تمكين المرأة ومساندة محاربات سرطان الثدي هو جزء لا يتجزأ من دوره في خدمة المجتمع.

معلومات عن راندا عبد السلام

 

راندا عبد السلام هي واحدة من نجمات جيلها في العقد الثاني من الألفية الجديدة وعن اخر أعمالها الفنية كانت مشاركتها مسلسل العتاولة الجزء الثاني والذي عرض على فضائية ام بي سي مصر وقام ببطولته النجوم احمد السقا وطارق لطفي وباسم سمره وزينه وفيفي عبده ومن إخراج احمد خالد موسى..

