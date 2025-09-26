نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ساندي تطمئن جمهورها بعد جراحة دقيقة في أنفها وتكشف تفاصيل حالتها الصحية عبر إنستجرام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حرصت المطربة ساندي على طمأنة جمهورها ومحبيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وذلك بعد خضوعها لعملية جراحية دقيقة في الأنف خلال الأيام الماضية، حيث أثارت حالة من القلق بين متابعيها الذين انهالت تعليقاتهم بالدعوات والرسائل للاطمئنان على حالتها الصحية.

وظهرت ساندي في مقطع فيديو قصير وصورة مرفقة برسالة مؤثرة، أكدت خلالها أنها أصبحت بخير وأن فترة النقاهة تسير بشكل طبيعي وفق تعليمات الأطباء، مشيرة إلى أن العملية كانت ضرورية لعلاج مشكلة صحية أثرت عليها في الفترة الأخيرة.

وأكدت المطربة أنها شعرت بحجم المحبة الكبيرة من جمهورها، موضحة أن رسائل الدعم التي تلقتها بعد الإعلان عن دخولها المستشفى كانت بمثابة الدواء النفسي الذي ساعدها على تجاوز لحظات القلق والتوتر. وأضافت ساندي أنها لم تكن تتوقع هذا الكم الهائل من الاهتمام من الجمهور وزملائها في الوسط الفني، وهو ما جعلها أكثر قوة وإصرارًا على العودة سريعًا لنشاطها الفني.

كما طالبت ساندي جمهورها بعدم القلق، مؤكدة أن الأطباء طمأنوها بشأن نتائج العملية، وأنها تحتاج فقط إلى بعض الوقت للراحة قبل استئناف أعمالها الفنية الجديدة وكشفت أيضًا أنها بصدد التحضير لعدة مشروعات غنائية ستفاجئ بها جمهورها بعد تمام التعافي، واعدة بأن الفترة المقبلة ستشهد عودتها بشكل أقوى وبطاقة إيجابية كبيرة.

وقد لاقت كلمات ساندي تفاعلًا واسعًا من متابعيها الذين عبروا عن سعادتهم بخروجها من الأزمة الصحية بسلام، متمنين لها دوام الصحة والعافية والعودة سريعًا إلى الغناء والحفلات. ويُذكر أن ساندي تُعد من أبرز الأصوات الغنائية في جيلها، حيث قدمت العديد من الأغاني الناجحة التي لاقت انتشارًا واسعًا، ما جعل جمهورها يتابع أخبارها باهتمام بالغ في كل محطة من حياتها الفنية والشخصية.

