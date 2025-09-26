نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل| رانيا يوسف تعلن زواجها رسميًا من المنتج أحمد جمال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رانيا يوسف تعلن زواجها رسميًا من المنتج أحمد جمال

تشهد الساحة الفنية حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهور الفنانة رانيا يوسف برفقة المنتج أحمد جمال في حفل زفاف نجل الفنان بيومي فؤاد، حيث تداول الجمهور صورًا وفيديوهات لهما وأثار ذلك العديد من التعليقات حول طبيعة علاقتهما.

وفي أول تعليق لها على الأمر، أكدت رانيا يوسف في تصريحاتها لبرنامج «et بالعربي» خبر زواجها رسميًا من المنتج أحمد جمال، لينهي ذلك التكهنات التي دارت خلال الساعات الماضية حول ارتباطهما.

رانيا يوسف تكشف كواليس مسلسلها الجديد "لينك"

على صعيد آخر، واصلت الفنانة رانيا يوسف نشاطها الفني حيث تشارك حاليًا في تصوير مسلسلها الجديد «لينك»، وتجسد خلاله شخصية سيدة مطلقة تعيش مع ابنتيها، حيث تجسد دور الابنة الفنانة الشابة لينا صوفيا بن حمان.

وأوضحت رانيا أن العمل يناقش مجموعة من القضايا الاجتماعية المهمة، وعلى رأسها قضية التحرش، إذ تتعرض ابنتها في العمل لهذه الأزمة، ما يجعل الأحداث تدور في إطار درامي إنساني مؤثر.

قضايا المرأة في أعمال رانيا يوسف

لم يقتصر اهتمام رانيا يوسف على مسلسلها الجديد فقط، بل أكدت في تصريحاتها لـ«المصري اليوم» أنها تتمنى مناقشة قضايا المرأة بشكل أوسع في الدراما المصرية، مثل «التحرش» و«الختان»، مشيرةً إلى أن هذه القضايا تمثل أزمة كبيرة تعاني منها أغلب الفتيات في المجتمع، وترى أن الدراما يجب أن تلعب دورًا في توعية الجمهور ومواجهة هذه المشكلات.

تفاعل الجمهور على السوشيال ميديا

انتشرت صور ومقاطع فيديو لرانيا يوسف وأحمد جمال على منصات التواصل الاجتماعي، وتنوعت تعليقات الجمهور بين التهاني والتعليقات الطريفة على خبر زواجهما، ليصبح الثنائي حديث السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية.