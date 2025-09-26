القاهرة - محمد ابراهيم - متى تم الزفاف زواج رانيا يوسف من المخرج المنفذ أحمد جمال (تفاصيل).

رانيا يوسف تعلن زواجها من المخرج المنفذ أحمد جمال بعد علاقة حب بدأت خلال مسلسل “نص الشعب اسمه محمد”.

اكتشف التفاصيل الكاملة وتوقيت الزواج، ومسيرة أحمد الفنية.

و في مفاجأة فنية أثارت اهتمام الجمهور، أكدت الفنانة رانيا يوسف زواجها رسميًا من المخرج المنفذ أحمد جمال، وذلك بعد ظهورهما معًا في حفل زفاف نجل الفنان بيومي فؤاد مساء الخميس الماضي.

ظهور مفاجئ وتأكيد رسمي

ظهر الثنائي رانيا يوسف وأحمد جمال معًا خلال حفل الزفاف، مما أثار ضجة على مواقع التواصل وانتشار الصور ومقاطع الفيديو التي أظهرت تماسكهما وسط الحضور.

و في تصريحات لبرنامج «ET بالعربي»، أكدت رانيا يوسف أن ارتباطهما تم رسميًا، مشيرة إلى أن علاقة الحب بينهما بدأت منذ كواليس تصوير مسلسل نص الشعب اسمه محمد.

متى تم الزفاف؟ وقصة الحب بينهما

صرّحت رانيا يوسف بأن زواجهما تم منذ نحو شهر ونصف، دون إعلان مسبق، لكونها فضلت الخصوصية في البداية حتى يحين الوقت المناسب للكشف الأمر.

كما أوضحت أن العلاقة بدأت أثناء العمل معًا في مسلسل “نص الشعب اسمه محمد”، حيث كان أحمد يعمل كمخرج منفذ، وبدأ التقارب حينها، ثم تطورت العلاقة إلى زواج رسمي.

من هو أحمد جمال؟ مسيرة فنية متنوعة

قبل أن يصبح مخرجًا منفذًا، دخل أحمد جمال مجال الإنتاج والسينما وظهر كمساعد مخرج.

هو معروف بتعاونه مع نجوم كبار، وسبق أن شارك في عدة أعمال سينمائية وفنية، منها أعمال قدمها إلى جانب عادل إمام وأعمال درامية في التلفزيون.

وبعد هذا الزواج، يُتوقع أن يزداد تداوله كواجهة فنية قوية، مع التركيز على مشروعات مستقبلية مشتركة مع رانيا يوسف.

ردود الفعل والجمهور

تفاعل الجمهور بشكل كبير مع الأخبار، حيث تم تداول الصور ومقاطع الفيديو على شبكات التواصل، وظهرت تعليقات تتراوح بين التهاني والتساؤلات.

كما أعاد البعض إلى الأذهان تعاون رانيا ويوسف مع أحمد في الماضي، وربطوا حبهما بالفن كحلقة وصل قوية.