شاهد.. شكر وتقدير من طارق الإبياري لتامر حسني

القاهرة - محمد ابراهيم - برسالة شكر وتقدير وجه الفنان طارق الإبياري امتنانه لـ الفنان تامر حسني، وذلك بعد ذكر اسم والده في كليب كان يا مكان في مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح.

وكتب طارق الإبياري رسالة لـ الفنان تامر حسني قال فيها: "سلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا اخويا الغالي واحشني جدًا بعد اذنك وصل لأستاذ تیمو إن بالنيابة عن أسرة الإبياري بنشكره بعد ربنا على الأغنية الجميلة الغالية أوي أوي وربنا يسعده ويجعله على طول سبب السعادة الآخرين ويا رب أشوفك قریب يا صديقي عشان واحشني وأشوف الأستاذ بإذن الله".

ورد تامر حسني عبر خاصية الأستوري بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام وقال فيها: "يا طارق يا حبيبي دي أقل حاجة نقدر نقدمها لـ عظماء مسرحنا المصري العظيم وسلامي لكل العيلة وياريت كانت الأغنية ساعتين كنا حطينا فيها عظماء أكثر".