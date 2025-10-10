خاص| بمباركة الأزهر.. "المنبر" يتألق في مهرجان الإسكندرية والعرض الخاص بحضور فضيلة الإمام أحمد الطيب

القاهرة - محمد ابراهيم - فاز فيلم “المنبر” للمخرج أحمد عبد العال الذي عُرض ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط في دورته الـ 41 بجائزة أفضل فيلم متوسطي طويل، وأعلنت عن الجائزة الفنانة سوزان نجم الدين.

وفي تصريح خاص لـ "دوت الخليج الفني"، كشف المخرج أحمد عبد العال عن موعد عرض فيلم “المنبر”، قائلًا: “سيعرض الفيلم في حضور فضيلة الإمام الشيخ أحمد الطيب ليشاهده هذا الشهر، وبناءً على توجيهاته سيتم تحديد ترتيبه مع الشركة المنتجة. كما سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان وصول الفيلم إلى الجمهور العربي والإسلامي حول العالم، وترجمته إلى لغات مختلفة”.



وعن دور الأزهر في إتمام الفيلم، قال أحمد عبد العال: “التعاون مع الأزهر الشريف كان أساسيًا لنجاح هذا المشروع، حيث تم التعاون مع إدارة مكتب فضيلة الإمام والعديد من الإدارات المختلفة. دون دعم الأزهر الشريف، لم يكن من الممكن إنجاز هذا الفيلم".

وأضاف:" لقد تم تصوير العديد من المشاهد داخل جامع الأزهر ومكتب فضيلة الإمام، بالإضافة إلى أماكن لوجستية مهمة داخل الأزهر الشريف. الدعم اللوجستي الذي قدمه الأزهر الشريف كان حاسمًا في إخراج الفيلم إلى النور، خاصة وأننا تمكنّا من تصوير مشاهد في أماكن لم يسبق لأحد تصويرها من قبل، وربما لن تتاح الفرصة لأحد آخر للتصوير فيه”.

تفاصيل فيلم "المنبر"

ويستعرض فيلم "المنبر" وسطية الأزهر الشريف ودوره المؤثر في المشاركة مع فئات المجتمع المصري المختلفة في المقاومة الوطنية ضد الاحتلال باختلاف أنواعه على مدار ما يزيد على الألف عام، وتتداخل الأحداث ما بين الواقع الحالي والأحداث التاريخية الموثقة بالصوت والصورة.

أبطال فيلم "المنبر"

يشارك في فيلم المنبر عدد من النجوم أبرزهم أحمد حاتم، وعمر السعيد، وأيتن عامر، كمال أبورية، ميدو عادل، أحمد فهيم، أحمد عزمي، سامح الصريطي، وتأليف فداء الشندويلي، وإخراج أحمد عبدالعال.