آسر ياسين يثير الجدل بـ«الفوطة» في برومو فيلمه الجديد «إن غاب القط»

أحمد جودة - القاهرة - أشعل الفنان آسر ياسين مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشره البرومو التشويقي الأول لفيلمه الجديد «إن غاب القط»، والذي يجمعه بالفنانة أسماء جلال، وذلك قبل انطلاقه بدور العرض السينمائية خلال الفترة المقبلة.

https://www.instagram.com/reel/DPomfr9CM6T/?igsh=MXRlbnNobzFobG16dw==

آسر ياسين يشارك برومو فيلم «إن غاب القط»

وشارك آسر ياسين جمهوره عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام مقطع الفيديو التشويقي، وظهر خلاله بإطلالة طريفة مرتديًا «فوطـة»، وعلق قائلًا: «إن غاب القط.. قريبًا»، ما أثار تفاعلًا واسعًا بين متابعيه الذين أبدوا حماسهم للفيلم الجديد.

قصة فيلم «إن غاب القط»

وتدور أحداث فيلم «إن غاب القط» في إطار كوميدي اجتماعي حول واقعة سرقة لإحدى اللوحات الفنية الشهيرة، وما يتبعها من مواقف طريفة ومفارقات غير متوقعة.

ابطال فيلم «إن غاب القط»

ويضم العمل مجموعة مميزة من النجوم، منهم: آسر ياسين، أسماء جلال، كارمن بصيبص، محمد شاهين، علي صبحي، سماح أنور، رحاب الجمل، وسامي مغاوري، وهو من تأليف أيمن وتار، وإخراج سارة نوح في أولى تجاربها بالأفلام الروائية الطويلة.

الجمهور يترقب فيلم آسر ياسين

ويُعد الفيلم من الأعمال المنتظرة في الموسم السينمائي الجديد، حيث يجمع بين الطابع الكوميدي الخفيف والدراما الاجتماعية، وسط ترقب كبير من جمهور آسر ياسين ومحبي السينما المصرية.