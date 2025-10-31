ريم سامي تتصدر تريند جوجل بعد سقوط نجلها

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدرت الفنانه ريم سامي مؤشرات بحث جوجل خلال الساعات القليله الماضية بعد حادث سقوط نجلها والذي سقط من يد والده واصطدم بالأرض وأصيب بشرخ في الجمجمة، وهو ما استدعى حجزه في غرفة العناية المركزة في مستشفى بالتجمع.

حيث يخضع حاليًا للملاحظة الدقيقة داخل غرفة العناية المركزة تحت إشراف الفريق الطبي المتابع لحالته.

و كشف الدكتور سامي عبدالعزيز، والد الفنانة ريم سامي، تطورات حالة حفيده في منشور عبر حسابه بالفيسبوك، موضحًا أنه لا يزال تحت المراقبة الطبية الدقيقة، مطالبًا الجميع بالدعاء له بالشفاء العاجل.

وكان آخر أعمال ريم سامي مسلسل «حدوتة منسية»، الذي ضم كلًا من: سوسن بدر، عبير صبرى، أحمد فهيم، هشام إسماعيل، محمود حجازي، طارق صبري، ريم سامي، نانسي صلاح، محمد على رزق، أحمد صيام، أمير صلاح الدين، وعددًا آخر من الفنانين. ومن تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد محي الدين.