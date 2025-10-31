هادي الباجوري يتصدر مؤشرات بحث جوجل بعد حفل زفافه

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر هادي الباجوري مؤشرات بحث جوجل خلال الساعات القليله الماضيه بعد حفل زفافه على هايدي خالد أمس واحتفل هادي الباجوري وهايدي خالد بعقد قرانهما يوم ١٣ أكتوبر الماضي، في أجواء رومانسية، بعد قصة حب جمعتهما.

وتألقت هايدي خالد بفستان زفاف أنيق بتصميم كلاسيك، فيما اختار هادي الباجوري الظهور بإطلالة غير تقليدية مرتديًا بدلة كاجوال أنيقة، وسط أجواء مليئة بالبهجة والرومانسية.

ومن أبرز حضور الحفل: يسرا، محمد رمضان، كريم فهمي، ياسمين عبدالعزيز، محمود شاهين، باسم سمرة، أحمد داوود، محمد فراج، بسنت شوقي، المنتج أحمد السبكي، رشا المهدي

وكان آخر أعمال المخرج هادي الباجوري فيلم "هيبتا ٢"، بطولة: منة شلبي، محمد ممدوح، كريم فهمي.