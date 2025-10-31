دويتو "إلى اللقاء" يجمع مصطفى كامل ونجله فتحى لأول مرة ويطرح قريبا

القاهرة - محمد ابراهيم - مصطفى كامل ونجله فتحي يجتمعان فى دويتو لأول مرة بعنوان "إلى اللقاء"

أيام ويطرح الفنان مصطفى كامل أغنية جديدة تحمل إسم "إلى اللقاء" تجمعه بنجله فتحي في أول تعاون يجمع بينهم، وتحمل الأغنية عدد من المفاجئات.



وطرح مصطفى كامل برومو أغنية "إلى اللقاء" تجمعه بنجله فتحى مصطفى كامل، وهى من كلمات أحمد غريب وألحان حسين زكريا وتوزيع عمرو الخضري وميكس وماستر أمير محروس، ونال البرومو اعجاب الجمهور ويحمل الدويتو عدد من المفاجئات بعد طرحه.



أحدث اعمال مصطفى كامل

وطرح مؤخرا الفنان مصطفى كامل خمس أغانى من ألبومه الجديد الذى يحمل إسم قولولى مبروك وحققوا نجاح كبير، من ضمنهم أغنية "ناقصة سكر" من كلمات أحمد المالكى وألحان أحمد البرازيلي وتوزيع وميكس وماستر زووم، وأغنية "دنيا وقلابة" وهى من كلمات مودى نبيل وألحان فارس فهمي وتوزيع وميكس وماستر أحمد أمين، وأغنية "حُب مين" وهى من كلماته وألحان منعم وميكس وماستر إيهاب كوليبكس وإخراج إيهاب عبد اللطيف، وأغنية تحمل اسم كتاب مفتوح، ضمن ألبومه الجديد قولولي مبروك، وهى من كلمات وألحان مصطفى كامل وتوزيع طه الحكيم وميكس وماستر أحمد جودة.



كما أنه طرح مؤخرا أولى أغانى ألبومه الجديد بعنوان قولولي مبروك وهي من كلماته، وألحان مدين، وتوزيع عمرو الخضري، بينما قام بعملية الميكس والماستر المهندس هاني محروس، وتصدرت التريند عقب طرحها.



تفاصيل ألبوم مصطفى كامل

ويضم الألبوم تعاونات متنوعة مع نخبة من الشعراء، من بينهم: أحمد المالكي، أحمد شكري، مودي نبيل، وأحمد غريب، كما شارك في الألحان كل من: مدين، فارس فهمي، أحمد البرازيلي، حسين زكريا، حسين محمود، ومنعم.

أما في التوزيع الموسيقى فيتعاون كامل مع: توما، عمرو الخضري، طه الحكيم، أحمد أمين، زووم، مجدي داوود، وكولبيكس. كما يشرف على عمليات التسجيل والميكساج عدد من مهندسي الصوت، منهم: أحمد جودة، أمير محروس، هاني محروس، وإسلام غلاب.