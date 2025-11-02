نانسي عجرم تتألق بإطلالة كاجوال مريحة وتتصدر التريند بجمالها الطبيعي

القاهرة - محمد ابراهيم - أشعلت النجمة اللبنانية نانسي عجرم مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها مجموعة صور جديدة عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، ظهرت خلالها بإطلالة كاجوال مفعمة بالعفوية والأناقة.

نانسي اختارت بنطلونًا رماديًا فضفاضًا مع بلوزة بيضاء بسيطة وكوتشي أبيض، بينما تركت شعرها منسدلًا بانسيابية طبيعية، لتمنح جمهورها جرعة من البساطة الراقية التي تميزها دائمًا.

الإطلالة اللافتة نالت تفاعلًا واسعًا من متابعيها الذين تغنّوا بجمالها الطبيعي وذكاءها في تنسيق إطلالة مريحة لا تخلو من السحر والأنوثة، مؤكدين أن نانسي تثبت مرة بعد أخرى أن الأناقة الحقيقية لا تحتاج إلى مبالغة.

ومن المعروف عن نانسي عجرم قدرتها على المزج بين البساطة واللمسة العصرية في كل ظهور، لتبقى قريبة من جمهورها في كل لحظة.

أحدث أعمال نانسي عجرم



كانت نانسي قد أطلقت مؤخرًا ألبومها الجديد “Nancy 11” في يوليو 2025، وهو الألبوم الحادي عشر في مسيرتها الفنية، ويضم 11 أغنية متنوعة بين الرومانسية والإيقاعية، أبرزها: «بدّي قول بحبّك»، «يا قلبو»، «إنسى»، «لغة الحب»، «جاني بالليل».

وخلال مشاركتها في مهرجان موازين بالمغرب، خطفت الأنظار بأداء أغنيتها الجديدة “ورانا إيه” وسط تفاعل جماهيري ضخم، عبّرت خلاله عن سعادتها بالعودة إلى الجمهور المغربي الدافئ.

كما تم اختيارها مؤخرًا سفيرة لبرنامج EQUAL التابع لـ«سبوتيفاي»، وظهرت صورتها على لوحات ضخمة في تايمز سكوير نيويورك، في احتفاء عالمي بمسيرتها وألبومها الجديد.