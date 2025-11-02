نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فرح الزاهد تبهر الجمهور في "لينك": بكيت 8 دقايق متواصلة في مشهد واحد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فرح الزاهد: سعيدة بنجاح "لينك".. ورسالة سعاد لكل أم: متنسيش حلمك

أعربت الفنانة فرح الزاهد عن سعادتها الكبيرة بنجاح مسلسل "لينك" وتصدره قوائم المشاهدة على منصة Watch It وقناة DMC، مشيرة إلى أن شخصية "سعاد" التي قدمتها كانت من أقرب الأدوار إلى قلبها.

فرح الزاهد تكشف كواليس نجاح "لينك"

وقالت فرح: "أنا مبسوطة جدًا من ردود الفعل على شخصية سعاد، وبشوف كل يوم كومنتات من الناس على الفيسبوك وإنستجرام، حتى على جروب الماميز بيتكلموا عنها. الناس اتكلمت عن الست اللي بتعيش ضحية مع جوزها، وسعاد غلطت لأنها قبلت ده. نفسي كل ست تتعلم من تجربتها وما تسيبش نفسها في علاقة مؤذية."

وأضافت فرح أن التجربة كانت ثرية على المستوى الإنساني والفني: "رسالتي لكل أم: أوعي تنسي حلمك لمجرد إنك خلفتي. الأمومة مش نهاية الحلم، بالعكس دي دافع إنك تكوني أقوى."

كما تحدثت عن كواليس العمل قائلة: "اتشرفت إني اشتغلت مع نجوم كبار زي سيد رجب، رانيا يوسف، ميمي جمال، وأحمد صيام، واتعلمت منهم كتير جدًا. وكمان الشباب الجميلين زملائي زي سليم الترك، محمود ياسين جونيور، كريم العمري، لينا صوفيا، وزينب العبد."

وتابعت: "الورق بتاع محمد جلال رائع جدًا، والمخرج محمد حماقي كان دايمًا معانا في كل تفصيلة وبيوجهنا بحب وهدوء، بشكر المنتج أحمد بلال والمنتجة إيمان أبوالدهب لأنهم سهلوا كل حاجة لينا ووقفوا جنب كل الفنانين."

وعن المشاهد الأقرب إلى قلبها، أوضحت فرح: "من أحب المشاهد ليا كان مع سيد رجب، حسيت فيه بمشاعر الأب الحقيقية. أما أصعب مشهد فكان لما اكتشفت الخيانة، وكمان مشهد وتنا بفتكر امى وانا بتكلم مع اسما رانيا يوسف اللي بكيت فيه 8 دقايق متواصلة."

واختتمت حديثها برسالة للجمهور: "المسلسل لكل أفراد العيلة، بيجمع كل الأعمار وده سر نجاحه. واستنوا سعاد فى الحلقة الأخيرة فيها مشاعر ومفاجآت كتير."

تفاصيل مسلسل لينك

يعرض مسلسل "لينك" من السبت إلى الأربعاء على شاشة DMC، إلى جانب عرضه عبر منصة Watch It، ويشارك في بطولته سيد رجب، رانيا يوسف، ميمي جمال، محمود ياسين جونيور، فرح الزاهد، مينا أبو الدهب، لينا صوفيا، سليم الترك، أحمد صيام، زينب العبد، هيثم نبيل، وتامر فرج.

المسلسل من تأليف ورشة "ج" بقيادة الكاتب محمد جلال، مسئول اعلامى د. محمد محسن ومن إنتاج إيمالاين وإيمان أبو الدهب وأحمد بلال، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.