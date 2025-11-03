نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مازن المتجول عن أنتقادات حفل أفتتاح المتحف المصري: بحب أبص على نص الكوب المليان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رد المخرج ومدير التصوير مازن المتجول على الانتقادات الموجهة له بعد حفل افتتاح المتحف الكبير، قائلًا: "دائمًا بحب أبص على نص الكوب المليان".

تصريحات مازن المتجول



وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "النهار": "وارد يكون فيه حاجات بسيطة، سواء تقنية أو تنظيمية، في عمل كبير زي ده، ورأيي المتواضع إننا نتجاوزها ونبص على الحدث الضخم، وبحترم وجهة نظر أي حد".



وسألت الحديدي: هل ستعيدون مونتاج لعض أجزاء من الحفلة؟فقال: "هتتظبط فيها بعض الحاجات البسيطة، لأن الحفل كان لايف، وفي النهاية الحفل الثقافي ده لا يُقارن بأي أمر آخر".



وعن مقارنة الجمهور بين حفل المتحف الكبير وحفل المومياوات، علّق قائلًا: "ده له تيمة، وده له تيمة تانية، الأخير كان على مسرح فيه أوركسترا لايف، ولا يمكن مقارنة حفل المومياوات بيه".



وشدد على أن حفل افتتاح المتحف المصري الكبير كان ثمرة جهود جماعية، مشيرًا إلى أن محمد السعدي، عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، كان "مايسترو الحفل" والمشرف العام عليه.



وأضاف: "هدفنا كان تقديم حدث ثقافي مميز يفرّح الناس ويعرض تاريخنا وآثارنا بشكل فني مبدع للعالم".

