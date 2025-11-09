القناة 12 الإسرائيلية : الصليب الأحمر تسلم جثة أحد المختطفين من قطاع غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 9 نوفمبر 2025 03:32 مساءً - قالت القناة 12 الإسرائيلية، إن الصليب الأحمر تسلم جثة أحد الأسرى الإسرائيليين من قطاع غزة.

جثامين الشهداء الفلسطينية

وكانت قد أفادت مصادر طبية في مستشفيات قطاع غزة، باستلام 15 جثمانا لشهداء من القطاع، من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وبواسطة اللجنة الدولية للصليب الأحمر.



وأوضحت المصادر - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)" - أن جثامين الشهداء الـ15 وصلت مستشفى ناصر الطبي بمدينة خان يونس جنوب القطاع، ليرتفع بذلك إجمالي عدد جثامين الشهداء المستلمة إلى 300 جثمان.



وأشارت إلى أن هذه الدفعة تعد الـ11 لجثامين شهداء أفرج عنهم الاحتلال منذ اتفاق وقف إطلاق النار بغزة يوم 11 من أكتوبر الماضي، حيث تم التعرف حتى الآن على 89 جثمانا من أصل 300 جثمان تم الإفراج عنها.