وفاة الدكتور زغلول النجار فى الأردن بعد صراع مع المرض

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 9 نوفمبر 2025 03:32 مساءً - توفى الدكتور زغلول النجار، الباحث المصري البارز في علوم الجيولوجيا، بعد صراع مع المرض، وذلك في الأردن، بحسب ما أعلنته حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأعلنت أسرته أن صلاة الجنازة ستقام يوم الاثنين 10-11 بمسجد أبو عيشة - طريق المطار بعد صلاة الظهر، على أن يُدفن الفقيد في مقبرة أم القطين، كما سيكون العزاء للرجال والنساء في قاعات مسجد أم يحيى الزبن - أم اذينة، يومي الاثنين والثلاثاء بعد صلاة العصر.

ولد الدكتور زغلول النجار في نوفمبر 1933، ودرس بكلية العلوم جامعة القاهرة، حيث تخرج عام 1955 بمرتبة الشرف. حصل على جائزة الدكتور مصطفى بركة في علوم الأرض، وكان زميل الجامعة العالمية للعلوم الإسلامية وعضو مجلس إدارتها، كما يُعد أحد مؤسسي الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة.