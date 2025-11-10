نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل ـ تحديد موعد جنازة الفنان إسماعيل الليثي ومكان تشييع الجثمان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتساءل لكثيرون عن موعد جنازة المطرب اسماعيل الليثي وتفاصيل الساعات الأخيرة فى حياة المطرب الذى توفى متاثرا بإصابته فى حادث المنيا فى الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة الماضى.

مدير مستشفى ملوى بالمنيا يكشف تفاصيل وفاة اسماعيل الليثي

كان الدكتور أحمد عمر مدير مستشفى ملوى بالمنيا، أعلن وفاة المطرب الشعبى إسماعيل الليثى وذلك بعد تعرضه لحادث فى الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة الماضى، خلال عودته من إحياء حفل بمحافظة أسيوط. وأكد مدير مستشفى ملوى، أن الحالة الصحية للمطرب إسماعيل الليثى، كانت فى مرحلة الخطورة، رغم أن الضغط ارتفع عن فترة دخوله المستشفى، بالإضافة إلى أن التنفس بدأ فى الانتظام، مضيفا أنه قام بإجراء غسلة واحدة للكلى، واستمرت حالته فى وضعها كما هى.

جهود كبيرة لمحاولة إنقاذ المطرب من الموت

وأضاف مدير المستشفى، أن المستشفى بذل جهدا كبيرا ورعاية متكاملة لإنقاذ المطرب إسماعيل الليثى، وكان هناك تحسن نسبى فى حالة، بعد زيادة نسبة الأكسجين للجسم، غير أنه مازال فى الغيبوية وتواجد داخل العناية المركزة لتلقى الرعاية الطبية.

حادث على الطريق الصحراوى

يذكر أن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، تلقت إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي على الطريق الصحراوي الشرقي أمام مركز ملوي ووجود عدد من المصابين والمتوفين. وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف وقوات الأمن إلى موقع الحادث، وتبين وفاة 4 أشخاص وإصابة 6 آخرين، ومن بين المطرب إسماعيل الليثى وفرقته الموسيقية.