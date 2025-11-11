نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مهرجان قصر المنيل يختتم فعالياته: عطور الماضى تلتقى بالفنون المعاصرة فى قصر المنيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بين ألوان الابداع الجاد وروح التاريخ اختتمت فعاليات مهرجان متحف قصر المنيل للموسيقى والفنون لعام 2025 والذى يتواكب مع ذكرى مرور 150 عام على ميلاد الامير محمد على مؤسس القصر التاريخى بجزيرة الروضة بالمنيل ونظمته جمعية أصدقاء متحف قصر المنيل برئاسة الأمير عباس حلمى تحت رعاية وزارتى الثقافة والسياحة والاثار.

فبين أركان القصر العريق التقت عطور الماضى بالفنون الراقية المعاصرة، وفى ليلتين ساحرتين جملهما احد ابرز الفعاليات الثقافية المصرية لهذا العام استمتع حشد جماهيرى بالوان موسيقية وغنائية متنوعة، ففى الامسية الاولى نسج الموسيقار البارز نصير شمة مجموعة من مؤلفاته التى تحمل طابعًا خاصًا، وعلى اوتار العود تراقصت انغامه الفريدة كان ابرزها معزوفة بعنوان قصر المنيل كتبها خصيصًا

لتخلق اجواء حالمة اعادت للاذهان ذكريات الفخامة الفنية.

وفى الحفل الختامى توهج الاوركسترا بقيادة المايسترو العالمى نادر عباسى ومشاركة السوبرانو جالا الحديدى بمجموعة من اعمال الموسيقار اسماعيل عبدون امتزج خلالها الطابع الشرقى باللمسات الكلاسيكية.

وفي تعليق للأمير عباس حلمي اكد ان مهرجان قصر المنيل يمثل جسرًا بين الماضي العريق والحاضر الإبداعى، من خلال القصر الاثرى الذى يتحول سنويا إلى منارة للفنون، مما يعكس الالتزام بحفظ الإرث الثقافي ونقله إلى الأجيال الجديدة بأبهى صورة.

مهرجان متحف قصر المنيل للموسيقى والفنون

جدير بالذكر أن مهرجان متحف قصر المنيل للموسيقى والفنون يساهم فى نشر الوان الابداع الجاد كما يشارك فى مساعى الارتقاء بالذوق العام وخلق جسور للتواصل الفنى مع مختلف دول العالم باعتباره الحدث النوعى الوحيد فى مصر والشرق الأوسط المتخصص فى الموسيقى الكلاسيكية والشرقية.