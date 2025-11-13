نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المخرج محمد عبدالعزيز.. "تعمقت جدًا في الكوميديا أكثر من التراجيديا" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إطار فاعليات أيام القاهرة لصناعة السينما التي تُقام ضمن أنشطة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته السادسة والأربعين، يقام اليوم الخميس 13 نوفمبر، ماستر كلاس بعنوان "أسرار صناعة الكوميديا" مع المخرج الكبير محمد عبد العزيز، وذلك في تمام الساعة 2:00 ظهرًا وحتى 3:30 مساءً على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية. ويُدير الحوار الناقد أسامة عبد الفتاح.

و يتناول اللقاء رحلة محمد عبد العزيز مع السينما الكوميدية التي شكّلت جزءًا مهمًا من تاريخ السينما المصرية، كاشفًا عن أبرز أسرار هذا الفن وكيفية صياغة الموقف الكوميدي بطريقة تجمع بين الذكاء والبساطة.

كما تحدث عن تجربته مع نجوم الكوميديا الكبار، وتطور الحس الكوميدي في السينما المصرية عبر الأجيال، إضافة إلى مناقشة الفروق بين الكوميديا التقليدية والمعاصرة ودور المخرج في الحفاظ على جوهرها الإنساني والفني.

و تحدث محمد عبدالعزير عن الكوميديا قائلًا.. تعمقت جدا في الكوميديا وأيضا مارثت التراجيدي ولكن أكثر في الكوميديا لإنه ا أشد جدين وأشد حزم من التراجيديه نفسها.

و الكوميديا تحمل نوع الكوميديا السوداء والتي تعبر عن قضايا شديدة الأهميه.

و أُطلقت "أيام القاهرة لصناعة السينما" كمنصّة مخصصة لدعم وتطوير الصناعة السينمائية في العالم العربي وإفريقيا، من خلال توفير فرص التمويل والتدريب والتشبيك بين صُنّاع الأفلام والخبراء الدوليين.

تضم الأيام عدة برامج ومحاور رئيسية أبرزها: ملتقى القاهرة السينمائي، منتدى المحترفين، وورش العمل المتخصصة.

وقد أصبحت اليوم إحدى أهم الفعاليات المهنية في المنطقة، لما تقدمه من فرص حقيقية لتطوير المشاريع والمواهب الناشئة.