كواليس لم تُروَ من قبل... لبلبة: محمد عبد العزيز علّمني الضحك من غير ما أمثل

القاهرة - محمد ابراهيم - في أجواء مليئة بالمشاعر والحنين، تحدثت الفنانة الكبيرة لبلبة خلال ندوة تكريم المخرج الراحل محمد عبد العزيز ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، مؤكدة أنه أحد أهم من ساهموا في نجاحها وبداية مشوارها الفني، ووجهت له رسالة مؤثرة قالت فيها: "ألف مبروك يا أستاذي العظيم، تستحق كل تكريم في الدنيا".

اللقاء الذي غيّر مسارها الفني

روت لبلبة تفاصيل لقائها الأول بالمخرج الكبير، وكشفت أن الفنانة الراحلة ماجدة الخطيب كانت صاحبة الفضل في تقديمها له، قائلة: "ماجدة الخطيب جابتني مكتبها وقالت له دي هتبقى شادية الصغيرة، وقدمني في فيلم (في الصيف لازم نحب) وسط مجموعة من كبار النجوم".

وأوضحت أن هذه الفرصة كانت البداية الحقيقية لانطلاقها في السينما، مضيفة: "خلاني أغني غنوة بحبها جدًا (لو نحب دا شيء طبيعي)، ومن هنا بدأت رحلتي الحقيقية مع الفن".

دروس في الانضباط والاحتراف

أكدت لبلبة أن المخرج محمد عبد العزيز كان نموذجًا في الانضباط والدقة داخل مواقع التصوير، مشيرة إلى أنه كان يهتم بأدق التفاصيل في العمل، وقالت: "كان منظم جدًا ويعرف كل حاجة في الفيلم، من اللبس لأسلوب الأداء، حتى لما كان يختار فستان واحد، كنت أجيب له ثلاثة علشان أرضيه".

وأضافت: "علّمني أستاذ محمد إزاي أقدّم الكوميديا باحترام وصدق، وكان دائمًا يقول لي إن الموهبة الحقيقية لازم تظهر من غير افتعال أو مبالغة".

الكوميديا الصادقة سر النجاح

تحدثت لبلبة عن واحد من أهم دروسه التي غيرت مفهومها للكوميديا، مستذكرة نصيحته لها خلال تصوير فيلم (البعض يذهب للمأذون مرتين): "قال لي قولي الجملة بطريقتك العادية، من غير ما تعملي فيها كوميدي. علّمني إن الضحك الحقيقي ييجي من الموقف والصدق مش من الأداء المبالغ فيه".

أول بطولة مطلقة ومغامرة محفوفة بالمخاطر

واختتمت الفنانة حديثها باسترجاع ذكريات أول بطولة مطلقة في فيلم (خلي بالك من جيرانك)، قائلة: "هو اللي راهن عليّ واداني أول بطولة مطلقة، ونجحنا الحمد لله. كان بيعلّمني كل التفاصيل الصغيرة زي إزاي أتعامل مع الكاميرا في المشاهد القريبة، وإزاي أوازن بين الكوميديا والدراما".

مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ46

يواصل مهرجان القاهرة السينمائي الدولي فعاليات دورته السادسة والأربعين التي تُقام في الفترة من 12 إلى 21 نوفمبر، بمشاركة نحو 150 فيلمًا من مختلف دول العالم، موزعة على 11 مسابقة وبرنامجًا فنيًا، من بينها المسابقة الدولية، وآفاق السينما العربية، وأسبوع النقاد، إلى جانب برامج البانوراما والعروض الخاصة وكلاسيكيات القاهرة.