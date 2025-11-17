نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ياسمينا العبد تكشف عن كواليس شخصيتها في مسلسل "ميد ترم" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حلت الفنانة الشابة ياسمينا العبد ضيفة على برنامج "صاحبة السعادة"، مع الفنانة إسعاد يونس، والمذاع عبر شاشة قنوات "دي إم سي"، وكشفت خلال اللقاء عن كثير من الأسرار المتعلقة بحياتها الخاصة وبداياتها الفنية، كما كشفت عن كواليس آخر أعمالها الفنية.

أبرز تصريحات ياسمينا العبد

وأضافت "العبد":"ميد ترم مسلسل مليء بالشباب، والحمد لله تركيبة النجوم خطيرة، تشمل جلا هشام، يوسف رأفت، زياد ظاظا، دنيا وائل، أمنية باهي، مريم كرم، وعشرات الشباب الآخرين، من إنتاج الشركة المتحدة، وتأليف محمد صادق، وإخراج مريم الباجوري".

وتابعت: "أنا محظوظة جدًا جدًا بالتركيبة دي"، موضحة أن المسلسل مهم جدًا، ويناقش قضايا متعددة، حيث يغوص في الصحة النفسية بعمق، ويتطرق إلى أمراض نفسية، ويدخل بيوت الناس كلها، مع دعم كبير من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فكل شيء مدروس بعناية، وكل ما يقال أو يُرى مبني على بحث علمي كبير ورائع.

وتابعت: "مش عايزة أحرق الأحداث، بس الشخصية جديدة قوي، صعبة جدًا، كل مرة بقول أصعب دور، بس ده فعلًا أصعب لغاية دلوقتي، شخصية مركبة جدًا، كأنها شخصيات متعددة في واحدة، هتكتشفوا ليه، بس أنا متحمسة جدًا".