وسط حضور نجوم الفن.. زحام شديد من الجمهور علي عرض فيلم وجع الفراق لـ جميلة سامح عبد العزيز

القاهرة - محمد ابراهيم - بدأ منذ قليل عرض فيلم “وجع الفراق” لـ جميلة سامح عبد العزيز ابنة المخرج الراحل سامح عبد العزيز، وحرص عدد من نجوم الفن علي حضور الفيلم منهم شريف حافظ ونسرين أمين وبوسي شلبي وغيرهم.

زحام شديد علي عرض فيلم وجع الفراق

وحضر الفيلم عدد كبير من الجمهور في المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية والذي عرض مجانًا دون تذاكر.

تصريحات جميلة سامح عبد العزيز

سبق، كشفت جميلة سامح عبد العزيز ابنة المخرج الراحل سامح عبد العزيز عن عرض فيلمها "وجع الفراق"، وقالت: "ده أول فيلم عملته وهيفضل من أهم الأفلام اللي عملتها في حياتي، عشان مرتبط بأهم شخص في حياتي، بابايا سامح عبدالعزيز. أنا كتبت الفيلم ده يوم بعد رحيله، وكان فيه أحاسيس كتير مكتومة، واستعملت الأحاسيس دي إني أعبر عنها بحاجة هو بيحبها، وكنت مركزة إني أعمله بأجمل وجه وما كنتش هعرف أعمله من غير مساعدة حبايبه، وبشكر كل واحد منهم بمجهوده ومساعدته ليا".

نبذة عن سامح عبد العزيز

ولد سامح عبد العزيز في القاهرة 18 سبتمبرعام 1976، وحصل على درجة البكالوريوس من قسم المونتاج بالمعهد العالي للسينما عام 1996، كانت بدايته في العمل كمخرج برامج في التليفزيون المصري، كما أخرج عددا من الأغاني والكليبات المصورة، التي أهلته إلى عالم السينما.

اشتهر سامح عبد العزيز بأسلوبه الإخراجي المختلف، وحرصه على دعم المواهب الشابة، إضافة إلى علاقاته الطيبة مع الجميع، مما جعله أحد الأسماء المؤثرة في صناعة الفن في مصر خلال الفترة الأخيرة.

