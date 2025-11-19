نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمال ماهر: نفسي أقدم أغاني للأطفال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عبرت الفنانة أمال ماهر عن أمنيتها في تقديم أغان للأطفال، في معرض ردها على سؤال الإعلامية لميس الحديدي: عندما تواجدتِ في مستشفى الأطفال ألم يشعل ذلك حماستك لتقديم أغانٍ للأطفال؟ مضيفة: "يارب ألاقي النصوص والألحان التي تناسب عمل أغاني للأطفال لأنهم يستحقون أكثر من ذلك بكثير".

تصريحات آمال ماهر



تابعت خلال لقاء ببرنامج الصورة الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار أثناء تغطية الحفل الخيري لمستشفى الناس: “كنت امبارح في بروفة مع أطفال عاملين عمليات زراعة قلب وكبد، ومش عارفة كنت عاوزة أقولهم: إنتوا صغرتوا حاجات كتيرة في الدنيا قدامي وقد إيه إنتوا أبطال”.

واردفت: "ولازم الإنسان يخجل من نفسه لما يقول أنا مضايق. شفتهم أقوياء وحسيت بسعادة كبيرة وأنا وسطهم، وإن أكون سبب ابتسامة بسيطة ده عمل متميز".