حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 7 يناير 2026 11:15 مساءً - تحت سماء مدينة "جدة" الساحرة وفي ليلة يفوح منها عبق التنافس الإسباني الخالص يستعد ملعب "الإنماء" ليحتضن صراعًا تاريخيًا يجمع بين كبير كتالونيا وطموح الباسك، حيث ينطلق ماراثون كأس السوبر الإسباني لعام 2026 في مواجهة مرتقبة تجمع برشلونة بأتلتيك بلباو.

يلا شوت بلس.. بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة وأتليتك بلباو الأسطورة مباشر دون تأخير أو تعليق في البث لايف

يسعى رفاق لامين يامال لتأكيد تفوقهم الكاسح هذا الموسم ومواصلة رحلة البحث عن اللقب السادس عشر في تاريخ النادي، بينما يدخل "أسود الباسك" الميدان بذكريات التتويج فيستغلون طابع مباريات الكؤوس التي لا تعترف دائمًا بالفوارق الرقمية أو الترتيب المحلي.

رحلة البحث عن الكأس في أرض المملكة

تأتي هذه النسخة من السوبر الإسباني بنكهة استثنائية، حيث جمعت أقطاب الكرة الإسبانية الأربعة في مواجهات مباشرة ومبكرة، ويجد برشلونة نفسه أمام تحدي الحفاظ على توهجه الفني الذي أبهر به الجميع تحت قيادة مدربه الألماني هانسي فليك.

فالفريق الذي يتربع على عرش الليجا بفارق مريح عن أقرب منافسيه يطمح لأن تكون هذه البطولة نقطة انطلاق نحو موسم تاريخي يجمع فيه كافة الألقاب الممكنة.

فيما يرى المدرب إرنستو فالفيردي في هذه المباراة فرصة لرد الاعتبار الشخصي وكسر عقدة النتائج السلبية أمام فريقه السابق، فيعتمد على الروح الجماعية والصلابة المعروفة عن أبناء إقليم الباسك.

متى تبدأ مباراة برشلونة وأتليتك بلباو؟

اللقاء سينطلق في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، وهو ما يوافق الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات.

كيف تشاهد مباراة برشلونة وأتليتك بلباو اليوم؟

ستكون أحداث المباراة منقولة بشكل حصري عبر تطبيق "ثمانية" ومنصاته الرقمية، وتعد هذه النسخة بتوفير تجربة مشاهدة فريدة عبر الإنترنت تتيح للجمهور في الشرق الأوسط متابعة كواليس البطولة والتحليلات الفنية لحظة بلحظة منذ وصول حافلات الفريقين وحتى مراسم التتويج.

معلق مباراة برشلونة وأتليتك بلباو

يمكن مشاهدة مباراة برشلونة اليوم بصوت المعلق الرياضي القدير فهد العتيبي الذي سيزيد من حماس المواجهة بوصفه المميز.

وفي ظل تألق لامين يامال وسرعات الأخوين ويليامز، من تتوقع أن يكون "رجل المباراة" الذي سيصنع الفارق ويقود فريقه إلى النهائي الحلم؟