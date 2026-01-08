حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 8 يناير 2026 12:29 صباحاً - يستعد مسرح عمليات نادي بيرنلي لاستقبال واحدة من أهم مواجهات المرحلة 21، حين يحل مانشستر يونايتد ضيفًا ثقيلًا في سهرة كروية يلفها الغموض، فالفوارق الشاسعة في جدول الترتيب لا تعني بالضرورة مهمة سهلة لرفاق كاسيميرو، بل تزيد من تعقيد المهمة أمام خصم يصارع من أجل النجاة في مؤخرة الدوري.

إذ أنّ مانشستر يونايتد يمتلك في جعبته إحدى وثلاثين نقطة يطمح لكسر حاجز المركز السادس، بينما يرى بيرنلي صاحب النقاط الاثنتي عشرة أن هذه المباراة هي طوق النجاة لاستعادة الثقة أمام جماهيره الوفية.

رابط مباشر.. بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وبيرنلي يلا شوت بلس بأقوى جودة دون تعليق

تعد هذه المباراة فرصة مثالية لمانشستر يونايتد لتقليص الفارق مع فرق المربع الذهبي، في حين يطمح بيرنلي لتفجير مفاجأة من عيار ثقيل تخلط أوراق المنافسة في مناطق الهبوط والصدارة على حد سواء.

تشير القراءات الأولية إلى أن اليونايتد سيدخل الميدان بنية هجومية واضحة، حيث من المنتظر أن يقود الهجوم الثلاثي الشاب سيسكو وزيركزي وكونيا، خلفهم مباشرة يبرز اسم باتريك دورجو كعقل مدبر في وسط الملعب بجانب القوة البدنية لأوجارتي.

ويهدف هذا التشكيل لفرض إيقاع سريع ينهك دفاعات بيرنلي منذ اللحظات الأولى، وفي المقابل يدرك أصحاب الأرض أن الصمود الدفاعي هو المفتاح الوحيد للخروج بنتيجة إيجابية؛ لذا من المتوقع أن يشهد اللقاء صراعًا بدنيًا في منطقة العمليات للسيطرة على مجريات اللعب ومنع الضيوف من بناء الهجمات براحة.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وبيرنلي

لمن يترقب انطلاق هذا الحوار الكروي المثير، فإن الموعد قد حدد في تمام الساعة العاشرة والربع ليلًا بتوقيت القاهرة بما يُوافق الحادية عشر والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

كيفية مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وبيرنلي

ستقوم مجموعة قنوات بي إن سبورتس بتغطية شاملة لكل زوايا اللقاء عبر شاشتها الرياضية المتخصصة، لتنقل للمشاهد العربي أدق التفاصيل من قلب ملعب تيرف مور.